Водомёты против селфи. Москва отстаёт от демократических стандартов

Журналист Игорь Мальцев — о том, как разгоняют митинги в гуманной и цивилизованной Европе.

Однажды случилось мне выйти на улицу в Барселоне как раз 1 октября 2017-го. Всю ночь перед этим было трудно спать, потому что по всему городу люди били в металлические кастрюли. Готовились к референдуму по отделению Каталонии от Испании. И то, что я увидел первого числа на улицах Барсы, надолго изменило моё мнение о московских полицейских.

Что началось на площади Испании — если кто-то из москвичей и помнит, то только те, кто в 90-х хоть что-то соображал и умел ходить. Дело в том, что в Каталонии две полиции — одна испанская, вторая каталонская (которая считается самой коррумпированной). Ну, в общем, от испанской — пощады не жди ни при каких раскладах. Вышел на неразрешённый митинг — получи. Сначала дубинки, потом газ и водомёты.

Тут, конечно, ключевое понятие — "Каталония". Мадрид прислал ещё три парома с подкреплением, которое, не говоря худого слова, сразу начало бить страждущих освободиться от испанского ига. В результате с травмами разного рода обратилось более тысячи человек. В том числе с травмами тяжёлыми — вплоть до выбитого резиновой пулей глаза.

Резиновые пули вообще — классика демократического процесса. Достаточно вспомнить недавние выстрелы в голову участникам бунта "жёлтых жилетов" — именно с выбитыми глазами. По поводу выбитых глаз, кстати, громко и заливисто смеялся еженедельник Charlie Hebdo потом.

Интересно, насколько тонкие у русских нервы, что они такого не могут представить в Москве (включая карикатуры в CH), а местная прогрессивная публика качает тему полицейского насилия в случае любого законного выполнения полицией своих функций. Это, как и многое другое, скопировано с поведения европейских леваков, например немецких Linke, которые после каждой демонстрации кричат о "полицейском беспределе" и, кстати, ратуют за законодательный запрет носить полицейским оружие.

И это в условиях ежедневной поножовщины со стороны соискателей убежища (см. данные криминальной полиции ганзейского города Гамбург).

А меж тем реально биться немецким полицейским приходится с активистами "против всего плохого" Antifa, которые приходят на демо с дубинами с гвоздями, чтобы бить полицейских лошадей, и ставят на крыши людей с камнями и коктейлями Молотова, чтобы бить полицейских, зажатых в узких улицах Гамбурга сверху. Про камни и Молотова тамошняя прогрессивная общественность стабильно помалкивает.

Собственно, такой же искажённой картиной мира отличается и московская прогобщественность, данная нам в виде соцсетей и диванных спикеров. И любой гражданин, приподнятый за руки и за ноги на демонстрации, подаётся нам как жертва "кровавого беспредела".

Давненько вы не видели беспредела, граждане? Правда, в тех "цивилизованных странах" (термин местных радиопропагандистов), в которых я видел, как работает полиция на митингах, в том числе и разрешённых, это называется не беспределом, а "защитой демократии". Да и в случае с Каталонией — "защитой целостности государства". Но, с какой стороны ни посмотри: шаг вправо, шаг влево — всё равно получишь в рыло.

Подивил... Кстати, среди видеоматериалов, которые шли потоком в эти дни из Москвы, — кадр, когда к стоящим в сцепке полицейским, у которых руки заняты, подходит гражданин и с улыбочкой бьёт полицейского в лицо. Какой смелый и активный гражданин. Интересно, сколько минут после такого волеизъявления в адрес американского полицейского он бы проходил без пули в голове?

К менее борзым обычно применяется стандартный набор демократизатора: дубинки, наручники, водомёты, газ. Собственно, полицейская наука недалеко продвинулась за последние лет пятьдесят — всё везде одно и то же.

И только Москва как-то отстаёт от мировых демократических стандартов: вы когда-нибудь видели работу водомёта на улицах Москвы? Нет? Странно... А ведь это действенный метод против селфи на фоне "космонавтов" — просто времени не остаётся на селфи.

Ну и слава богу, что не видели. Уж лучше старомодные методы убеждения активных граждан с ножом и перцовым баллоном в кармане — путём отнесения их за конечности в автозак.

Чтобы все тётушки Москвы обоего пола поохали — насколько сегодня поутру кровавый режим кровав, как никогда.