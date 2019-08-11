Адвокат дьявола. Почему США так топорно работают на митингах в России

Журналист Михаил Шахназаров — о кознях провокаторов и о том, как максимализмом молодых людей пользуются сторонние силы.

Крупнейший экспортёр демократии вновь опростоволосился. Американцы, декларирующие принципы невмешательства в дела суверенных государств, опять сунули нос в наши внутренние процессы. Началось всё ещё до санкционированного митинга, прошедшего вчера на проспекте Сахарова. Американское посольство в России вывесило на своём сайте предупреждение для граждан своей страны. Сотрудники посольства даже не стали утруждать себя упаковкой между строк неких смыслов, а открытым текстом написали о хорошей информированности и необходимости развивать протест. Вот выдержка из обращения:

"В субботу, 10 августа, протестующие планируют собраться на официальную политическую демонстрацию на проспекте Сахарова, возле Садового кольца, начало в 14:00. После митинга некоторые демонстранты заявили о планах провести несанкционированные демонстрационные марши по всей Москве, вероятно, в направлении центра города. Предыдущие недавние демонстрации привели к тысяче с лишним арестов, и были свидетельства очевидцев чрезмерного применения силы против протестующих. Поступали также сообщения о том, что были задержаны ни в чём не повинные свидетели и что сотовые голосовые услуги и службы передачи данных были подавлены вблизи зон протеста".

В принципе, даже и расшифровывать не надо, потому как читается это примерно так: "Лидеры протеста получили от нас указания не останавливаться на санкционированной акции и направить толпу маршем к центру города. Отдельные активисты будут провоцировать полицию на более жёсткие действия, нежели ранее, для того, чтобы СМИ западных стран смогли заснять происходящее, а в отделениях оказалось как можно больше людей".

Ну, я не стану здесь приводить примеры "мягкого" обращения с протестующими со стороны американских полицейских. Те, действуя в рамках закона, молотят дубинками и открывают огонь на поражение без лишних разговоров. А наши бойцы много гуманнее, о чём, разумеется, знала гражданка США Татьяна Бреннер, оказавшаяся вчера в коробке автозака.

Да-да, уважаемый читатель. До раздачи печенек с чаем у нас дойдёт вряд ли, а вот поездка с молодёжью в спецтранспорте уже состоялась. Но ведь не просто так Татьяна Бреннер колесила по улицам Москвы до ОВД. Будучи юристом, она консультировала юношей и девушек на предмет того, как обвести вокруг пальцев полицию. Естественно, не безвозмездно, потому как такую работу штатники оплачивают неплохо. Ну не сшибать же Тане по тыще рублей с носа прямо в машине с малолеток. Конечно, тут же раздались возгласы "Сочувствующая американская женщина случайно оказалась заложницей режима!" Вы серьёзно?

А почему именно юрист, взявшийся за консультации задержанных, а не, допустим, не стриптизёрша или оператор машинного доения? Понятно, что несколько наплевательское отношение к вопросу заставляет американцев действовать более топорно, нежели во времена СССР. Но ваша наглость просто зашкалила, господа. И несколько строчек относительно вчерашнего действа.

Как же мне жалко вас, юноши и девушки... Послушав немного Фэйса и Кровостока, я понял, насколько убого ваше мышление, насколько хромают ваши вкусы. Вы не на митинги ходите, а слушайте хорошую музыку, читайте стихи, окультуривайтесь. Ибо при любой власти с таким багажом и настроем ваше место исключительно на низших ступенях социума. И даже на этих ступенях вам не удастся постоять. Вы будете сидеть на корточках, в трениках, с семками и мыслями о том, как всё хорошо начиналось...