Война счётчиков: сколько на самом деле вышло на митинг и так ли это важно?

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, как оппозиционеры работают с цифрами для отчёта перед кураторами.

Митинг, он же концерт на Сахарова, прошёл так, как и должен был пройти: организованно, громко, но не слишком ярко. Я наблюдал его от начала до конца, но пребываю в крайнем затруднении, стараясь припомнить условные звёзды. Фейс, IC3PEAK и "Кровосток" спели то, что и поют обычно, при посредственном звуке и никаком шоу. Появление в толпе радужных и украинских флагов? Провокатор на сцене, призвавший "гулять" к Администрации Президента и немедленно свинченный полицией? Заспанный Дудь, завернувшийся в российский флаг и сбежавший вести фестиваль "Панки в городе", не дождавшись конца? Ну такое… Парфёнов, прочитавший пару четверостиший как бы рэпом, оказался в итоге самым ярким шоуменом мероприятия.

Единственное, что стало бесспорным достижением митинга, его отличительным признаком и одновременно его оправданием — "многочисленность". Оппозиционные СМИ и телеграм-каналы немедленно подхватили и разнесли устоявшуюся формулу: "Самый многочисленный митинг со времён Болотной". Ну что ж, это на самом деле успех — если вас действительно интересуют голые цифры. Однако и в этом случае у меня для вас плохие новости.

Прежде всего — голые цифры не решат ничего. Совсем. В 2013 году, когда во Франции приняли закон об однополых браках, на улицы Парижа вышли сотни тысяч человек — это при том, что Париж намного меньше Москвы. Закон там, где и был. В 2018-м на демонстрацию в крошечном немецком городке Хемнице вышло уж никак не меньше народа, чем выходили на Сахарова. Толпу держали в кольце броневики (!) и конная полиция, автозаки целиком заняли собой немаленькую улицу. Требовали пересмотра миграционной политики. Пересмотрели? Конечно, нет.

Толпа на митинге — это всегда статисты, погоду делает небольшая группа боевиков, готовая насмерть биться с полицией и стать майданной "небесной сотней". В 2012-м это были нацболы, самые неугомонные из которых по результату протестов отправились в тюрьмы, а оставшиеся по результатам тех же протестов окончательно убедились в невозможности коллаборации с либералами, а некоторые после возвращения Крыма и вовсе перековались в лоялистов.

В масштабах же гигантского мегаполиса, каким является Москва, разница между официальной цифрой МВД (20 тысяч) и цифрой организаторов (50 тысяч) — это даже не статистическая погрешность.

Ну хорошо, если организаторы так напирают на цифры, мы можем сделать вид, что они важны. МВД дают 20 тысяч. Организаторы же ссылаются на штуку, которая у них называется белый счётчик. Нет, никакого расизма — это просто нехитрое устройство, штука, которая есть у волонтёров на подступах к митингу. Кнопка, на которую они жмут, когда видят очередного подходящего человека. По итогу мероприятия все счетчики суммируются.

Несовершенство этого метода очевидно. Люди проходят просто так. Люди приходят и уходят. Одного и того же человека могут посчитать несколько волонтёров. Именно поэтому даже сами авторы метода рекомендуют сверять результат с видео и фотосъёмкой.

Как считать по фото? Есть, например, такой метод Герберта Джейкобса, о котором пишут некоторые телеграм-каналы. При относительно свободной толпе на одного человека приходится десять квадратных футов (или 0,9 кв метра) территории, при очень плотной толпе — 2,5 квадратных фута (0,23 кв м). Если пересчитывать — то "митинговая" площадь это 4,3 человека на квадратный метр.

Так вот, если посчитать по этой методике (то есть визуально разделить толпу на квадраты и сосчитать их суммарную площадь) — то 20 тысяч выглядит цифрой более близкой к правде. Получается, что оппозиционеры, подсчитывая свою толпу, делали это исключительно по данным "кнопок" (мысль о том, что цифра 50 тысяч просто придумана, мы отметаем сразу).

Как бы то ни было, уже сейчас можно сказать почти уверенно — 20 или 50, цифра эта была пиковой. Опыт Болотной не даст соврать — после всплеска протестная энергия, а вместе с ней и цифры идут на убыль. Если, конечно, никто не подбросит масла в уже утихающий "огонь революции".