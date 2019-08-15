Любовь и голод. Зачем пламенная оппозиционерка села на диету

Журналист Михаил Шахназаров — о дешёвой театральности фальшивых протестов оппозиции

Простите, но одно из самых неприятных зрелищ, это когда взрослые люди начинают в своих поступках и поведении уводить условных зрителей в дешёвую театральщину. Голодающая Соболь уже стала интернет-мемом, эдакой одой лжи и плохой театрализованной постановкой. Но это для людей, думающих и разбирающихся в таком виде сетевого "искусства", как подлог.

Хотя соратники госпожи Соболь попытались поддержать свою героиню, подчёркивая её метод борьбы. Было так много писем и сообщений, что даже люди, не интересующиеся реалиями жизни новых оппозиционеров, узнали о голодовке этой девушки. А когда люди, не верящие в такую постановку процесса, пытались усомниться в её диетическом протесте, на них обрушивались кульбиты мата и упрёки в чёрствости и скотстве.

Не знаю как вам, а мне больше всего запомнился эпизод в коридоре, когда к бодро идущей Любови подошёл журналист, и она тут же перешла на шаг травмированного футболиста. В том, что это напёрсточное голодание в скором времени закончится, сомнений не было. Оставалось угадать, как быстро это случится. Самым разумным было бы сказать: "Я нужна семье и революции, а потому буду бороться другими методами". Но тогда пропала бы драматургия.

И режиссёры шоу нашли выдающийся, по их мнению, шаг. По их сценарию, голодать Соболь отговорила мама Алексея Миняйло. Того самого, что щеголял в футболке с надписью "Свобода — это наркотик. Ношу, храню, распространяю в особо крупном. Арестуйте меня". Напомню, этот юноша задержан на два месяца и обвиняется в организации массовых беспорядков. И дело в том, что Алексей, как и Любовь Соболь, тоже решил поголодать, он голодает до сих пор — в СИЗО.

Но давайте разберёмся в истинных причинах, отбросив драматургию. Несколько дней оппозиционные СМИ пытались нам внушить, что митинг на Сахарова станет переломным моментом и войдёт в историю протеста. А кто спорит? Ещё как войдёт. Вместе с гражданами из республик Средней Азии, крепко сжимающих флаги Грузии и Украины и слабо отличающих вопрос "Зачем" от "Почему", вместе с малолетками, пришедшими на концерт Фэйса и Оксимирона, и Дудём, рисанувшимся в российском флаге в одном из эпизодов митинга и затем сбежавшим, так как есть дела. О читающем рэп Парфёнове и декламирующей со сцены стихи-нескладушки Улицкой и говорить стыдно.

Была ещё новость, повергшая в шок тех, кто ринулся собирать лицами капли дождя на проспект Сахарова. Организаторы движухи решили, что бороться с коррупцией и подтасовками нужно методом "клин клином вышибают", и немного попилили бюджет мероприятия, а если быть точнее, то деньги, выделенные кураторами. Но главное не это. Главным остался вопрос: "А достигнута ли цель протеста?" И ответ здесь однозначен: "Нет!" И об этом говорят те же соцсети, в которых и об организаторах митинга, и о его спонсорах отзываются без особой любви.

Зато простые люди благодарят сотрудников правоохранительных органов, грамотно действовавших во время акции. То есть, несмотря на достаточно приличное количество народа, посетившего митинг-концерт, задачу провалили. В регионах к местам сбора не пришёл вообще никто, а про московское мероприятие быстро забыли. И кураторы, истерично заявлявшие, что настоящая революция состоится в сентябре, тут же снизили тон риторики, а значит, сузили и русло денежных потоков, идущих на организацию протеста. В общем, хорошие новости. И лето потихоньку в Москву возвращается, и Люба котлеты теперь может есть и не сутулиться при виде репортёров, а идти гордой походкой от бедра.