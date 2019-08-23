Почему Навальный зовёт на митинги перед школой

Журналист Михаил Шахназаров — о том, как Навальный и компания подгадывают митинги под общественные праздники, чтобы и перед спонсорами отчитаться, и организацией не заморачиваться.

Кого-то неудачи сплачивают, кого-то надолго расстраивают, а кого-то, простите, конечно, но доводят до скотского состояния. Впрочем, для представителей российской псевдолиберальной оппозиции такие состояния можно считать нормальными. Ведь эта небольшая, но густая концентрация светлоликости и мармеладного пафоса считает своё мнение единственно верным и правильным. Нас держит за быдло, а себя мнит маяками культуры.

А вы почитайте их вожаков! Таких как, допустим, Сергей Пархоменко, желающий смерти всем, кто не согласен с ним. Вот читаешь Пархоменко или Манского и понимаешь, что именно благодаря таким индивидам и появилась в своё время карательная психиатрия. Кстати, когда я писал эти строки, ещё один адепт секты Навального-Ходорковского показывал свой запредельный уровень. Это Александр Плющев, который в эфире "Эха Москвы" открыто травил владельцев ресторана "Армения", подавших иск к организаторам несанкционированных шествий. Такие вот методы у маргиналов, дорвавшихся до микрофонов. И ведь мало им шествий, ещё подавай.

Но мероприятия согласованные и разрешённые этих товарищей не особо интересуют. Последний раз митинговали 17 августа, подарив миру незабываемые картинки. Глава КПРФ Геннадий Зюганов в алой куртке с логотипом КПРФ. И всё бы ничего, но на другой стороне груди красовался логотип известного американского бренда по производству спортивной экипировки, который уже не раз обвиняли в использовании детского труда.

Рядом с Зюгановым стоял клубничный король Грудинин в белоснежном халате, а чуть поодаль расположилась красивая женщина, старающаяся быть похожей на Че Гевару. И в этом ряду очень органично смотрелся тёзка великого комика, митингующий отец Всеволод Чаплин. Не хватало варьете и пары проповедников-евангелистов. Но с этим делом всё хорошо у Навального и компании, вновь зовущих народ на несанкционированный шабаш. Слышали, как они используют техники вышеупомянутых сектантов:

— Мы снова выйдем на улицы?

— Да-а-а!

— Мы будем петь и гулять?

— Да-а-а!

— Вы скинете мне свои деньги на виртуальный кошелёк?

— Уже скинули-и-и!

— А ещё?

— Уже скидываем!

И вот эти скидывальщики вновь собираются портить людям жизнь. Мэрия предложила им провести очередной митинг 25 августа. Но эта дата инсургентов категорически не устроила, и они вновь решили выбрать день, в который шансы столкновений с полицией выше. И объясню почему.

Псевдолибералы специально собрались митинговать 31 августа, в последний день лета и праздник школьников и первокурсников, поэтому мэрия была вынуждена не согласовывать эту дату. К тому же — это суббота, тот самый день, когда у родителей есть возможность завершить приготовления к школе — походы в магазины за покупкой формы, канцелярских принадлежностей, семейные обеды в кафе. Не осталась в стороне и мэрия города, решив устроить для отдохнувших школяров, студентов и родителей праздник.

То есть зачинщики несанкционированной акции делают всё для того, чтобы подвергнуть риску максимально большое количество людей. Сделать всё для того, чтобы у детей поход в школу ассоциировался не с праздниками, а с беспорядками, матерщиной, рядами автозаков. "Защитники" свободы таким образом бьют снова по детям.

Безусловно, пострадает выручка магазинов и кафе, которые гарантировано потеряют деньги из-за этих игрищ. Так, может, предупредить организаторов, что в случае потерь им придётся возместить магазинам и точкам общепита все убытки. Потому как, если по-хорошему не доходит, то нужно наказывать жёстко, по-плохому и всеми допустимыми методами.