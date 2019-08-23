Зачем оппозиции понадобился митинг в последний день лета

Политолог Алексей Мартынов — о том, что идущая на спад протестная динамика — это не повод расслабляться для правоохранителей.

Власти не согласовали митинг 31 августа, потому что это последний день перед началом учебного года. Сами посудите, митинг хотят провести в последний день лета — это начало учёбы школьников и студентов. Все готовятся к старту нового учебного года, готовятся многочисленные торжественные мероприятия в школах, вузах, техникумах. Оппозиционеры понимают, что все силы правоохранительных органов будут направлены на обеспечение порядка и безопасности детей и подростков. А тут выкатывается оппозиция и собирается в количестве 100 тысяч бродить по центру Москвы. Попахивает явной провокацией.

Чем дальше продолжается эта вакханалия, тем отчётливее считываются истинные цели организаторов — получить жёсткую реакцию. Едва ли кто-то помнит истоки митингов, связанных с выборами в городской парламент. Да и изначально никто себе задач, связанных с выборами в городской парламент, не ставил. А нерегистрацию кандидатов, которые нарушили законодательство, предоставив фальшивые подписи, в том числе и умерших москвичей, они использовали как повод.

Кроме презентации большим спонсорам своих возможностей —организовывать массовые беспорядки оппозиционеры, решают и промежуточную задачу — создать фото и видеоконтент, как московские правоохранители жёстко подавляют "инакомыслие" в России. Всё затевается исключительно с целью заполучить идеальную картинку бузящей Москвы с детьми, студентами и родителями. Мол, вот вам столица России и протестующее общество с младенцами на руках. Отличный отчёт для либеральных и иностранных СМИ, которые будут раздувать тему "жестокости полиции".

Мы видели это на примерах предыдущих акций. Все западные электронные и печатные СМИ забиты снимками московских митингов, причём зачастую постановочными картинками с маленькими детьми.

Вероятно, оппозиционерам кажется, что у нашего общества недостаточно иммунитета и мы будем наступать на украинские грабли, что им удастся провернуть свою акцию в преддверии большого электорального цикла.

Любопытное наблюдение за так называемой несистемной оппозицией. Когда массовость явно не удалась, они попытались вернуться в политическое поле. Навальный снова заговорил об умном голосовании, о том, как важно выступить на этих выборах. Вчера он подвергся публичной критике со стороны их старшего товарища Михаила Ходорковского, который чуть ли не обвинил Навального в том, что он сотрудничает со спецслужбами в том смысле, что надо продолжать акции неповиновения, организацию массовых беспорядков.

Странное соображение с точки зрения корректировщиков этой провокации просто потому, что организаторы выборов закон нарушать не могут и регистрировать по фальшивым подписям никто не будет, хотя такие призывы мы слышали. Разбираться в их логике, почему они так или иначе мыслят, нам не приходится. Скорее всего, это предмет отдельных клинических исследований психологов и психиатров.

Есть предположение, что протестная динамика идёт на спад. 17–18 августа была возможность митинговать, но пикеты собрали слишком мало участников. 25 августа мэрия была готова согласовать митинг, они не пошли. Вот лишнее доказательство, что это не оппозиция, а явные провокаторы.

Бизнесмен Алексей Навальный, который на этом зарабатывает, чётко посчитал и быстрее нас понял, что эта затея не удалась, активность возможных участников резко падает, и попытался резко всё перевести обратно в политическую плоскость. Мы не знаем всех условий его контракта, но можно предположить, что его гонорары прямо пропорциональны массовости мероприятий и он попытался перевести это в политическую плоскость выборов в городской парламент, за что тут же подвергся обструкции со стороны Ходорковского.

Этот шабаш свернётся, как шагреневая кожа, но это не значит, что правоохранителям, службам государственной безопасности можно расслабиться и решить, что всё закончилось. Кроме презентации собственных возможностей у них был шанс протестировать и замерить методологию реакции правоохранителей.

Я думаю, что будет сделана работа над ошибками. В том, что они будут готовить подобные мероприятия ближе к выборам 2021 года, можно не сомневаться. Мы, граждане, москвичи, в подавляющем большинстве рассчитываем на профессионализм и компетентность правоохранительных органов. Нельзя забывать, что это была своего рода генеральная репетиция, прогон.