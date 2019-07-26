Опасная зона протеста. Сколько вольт готов принять на душу каждый оппозиционер

Журналист Михаил Шахназаров — о глупых играх юных оппозиционеров рядом со строительной техникой и высоковольтными кабелями.

Городские уличные фестивали "Московские сезоны" — не только тематические выставки, гастрономические радости, облагораживание территорий, но и повод для псевдооппозиционных маргиналов испортить людям праздник. Дело в том, что любая площадка требует организационных и финансовых затрат, на ней работают люди. Для того чтобы мероприятие удалось, приходится вкладываться и в пиар, и в бутафорию, и даже в угощения.

То есть во время подготовки таких площадок люди занимаются делом, чуждым для различных оппозиционеров. А когда, например, устанавливают специальное оборудование, появляются определённые риски. Там ведь высоковольтные кабели прокладывают, сварочные работы проводят, и на время эти места становятся опасными для посещений, о чём людей предупреждают соответствующие таблички.

Допустим, таблички "Опасная зона", которые решили презреть организаторы митинга 27 июля, что собираются провести напротив мэрии. К слову, для псевдооппозиционеров эта надпись несёт в себе несколько смысловых нагрузок:

1. Зона, опасная для посещений ввиду проведения монтажных работ.

2. Опасная зона, в которую вы переводите свои игры с законом.

3. Опасная зона со злыми собаками и колючей проволокой.

На площади давно ведутся ремонтные работы, и организаторы несанкционированного сбора это прекрасно знают. Тем не менее они созывают народ именно туда.

Давайте смоделируем ситуацию. На возвышении очередной юный неуч, провозглашающий Россию "фашистским государством", наэлектризованная толпа выходит на пик бездумного единения и начинает крушить ограждения и всё, что попадается под руку. А там — строительные леса, вышеупомянутые высоковольтные кабели. И в такой ситуации обойтись без травм невозможно.

Причём травмы, как вы понимаете, меньшее из зол. Не дай бог данный сценарий сыграет — тут же со стороны протестных раздадутся возгласы о "бесчинствах власти". Некоторые уже дописались до того, что Любовь Соболь вчера выносили из избиркома не на диване, а "в диване". А чего не в трюмо или ковре? Товарищи революционеры, прекращайте опасные игры и не забывайте о правиле: действия не должны опережать мысли.