"Ла-ла-ла-ла-ла, всё будет хорошо". В Сети опубликовали "голое" фото Мити Фомина

Читайте также

"Ла-ла-ла-ла-ла, всё будет хорошо". В Сети опубликовали "голое" фото Мити Фомина

95

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Похоже, весна должным образом влияет на киберпреступников. За последний месяц благодаря взломанным микроблогам российских звёзд были обнародованы десятки снимков, не предназначенных для публичного просмотра. Например, поклонники певца Алексея Чумакова и его супруги Юлии Ковальчук теперь могут наслаждаться не только творчеством артистов, но и полностью обнажёнными телами их кумиров. Также под удар хакеров попала жена футболиста Павла Мамаева Алана. А сегодня в Сети появился снимок, на котором изображён человек, как две капли воды похожий на 43-летнего певца Митю Фомина. На пикантном фото обнажённый мужчина позирует фотографу, лёжа на песке.

— Это не мои фотографии, хотя мне сложно судить, учитывая то, что я не видел эти снимки. Я думаю, что это фотомонтаж. Скорее всего, это не мои фотографии, меня не взламывали, всё в порядке. К тому же я не имею обыкновения фотографироваться в таком виде, — прокомментировал Лайфу снимок Митя Фомин.

<p>Митя Фомин</p><p>Фото: социальные сети</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!