Обезьяна с гранатой, секс по любви и сладости: 7 мифов о женщинах

Стереотипы о женщинах сложно воспринимать всерьёз, но они всё ещё существуют. Лайф узнал, каким легендам о представительницах прекрасного пола не стоит доверять.

Женщины глупее мужчин . Кадр сериала "Отчаянные домохозяйки"/ © Кинопоиск

— Женщины могут держать много задач в голове и при этом думать над их решением. В большинстве случаев это бытовые вопросы: уход за детьми, домашние дела. Мужчины способны сосредотачивать своё внимание только на одной задаче. Но это не означает, что интеллектуальные способности мужчин и женщин различны. Мы просто по-разному распределяем объём своего внимания, — рассказал психолог Павел Жавнеров.

Женщины более трусливы . Кадр сериала "Отчаянные домохозяйки"/ © Кинопоиск

В критических ситуациях женщины быстрее концентрируются и быстрее принимают решения, нежели мужчины, отмечают психологи. На риск и смелые поступки девушки готовы идти без траты времени на обдумывание. Сначала сделала — потом подумала.

Все женщины хотят выйти замуж . Кадр сериала "Отчаянные домохозяйки"/ © Кинопоиск

Женщины не столько хотят замуж, сколько стремятся выполнить социальную норму — нужно найти спутника жизни, потому что так принято. Особенно если тебе далеко за 20, а ты всё ещё в девках. "Представление о том, какой женщина видит семейную жизнь и чего от неё хочет, уже изменилось. В первую очередь женщины хотят быть защищёнными и обеспеченными, иметь красивый дом и машину, а не создавать новую ячейку общества", — считает социолог Ольга Лебедь.

Смысл жизни женщины — дети . Кадр сериала "Отчаянные домохозяйки"/ © Кинопоиск

Тысячи женщин по всему миру объявили себя чайлдфри — свободными от детей. Они не хотят обременять себя обязательствами, брать ответственность за содержание и воспитание, прерывать карьерный рост ради декрета или просто бояться не стать хорошими родителями. Психологи говорят, что, если человек пришёл к такой позиции сам, не страдает от принятия своего решения и доволен своей жизнью, — это нормальная позиция, хоть и сугубо индивидуальная. Каждый сам должен решать — создавать семью и рожать детей или нет.

Женщина за рулём — обезьяна с гранатой . Кадр сериала "Отчаянные домохозяйки"/ © Кинопоиск

— Исторически за руль автомобиля первыми сели мужчины, поэтому, когда водить начали женщины, у них было меньше опыта. Мужчины их за это критиковали. Сейчас мнение "женщины не умеют водить машину" стало неактуальным и превратилось миф. В крупных городах сегодня девушек-водителей 70%, а мужчин — 30%. Опыт сравнялся, — утверждает президент Национального союза автошкол России Елена Зайцева.

По статистике ГИБДД, на шесть пьяных мужчин за рулём насчитывается одна подвыпившая женщина-водитель. Такое же соотношение и по превышению скорости на дорогах, добавил эксперт.

Женщинам нужен секс только по любви . Кадр сериала "Отчаянные домохозяйки"/ © Кинопоиск

— У женщин, как и у мужчин, есть влечение. И в отсутствие любимого мужчины многие женщины закрывают свою физиологическую потребность, не придавая значения чувствам и психологической привязанности. Без секса в организме нарастает напряжение, поэтому интимный контакт — это разрядка. Большинство современных женщин это понимают, поэтому находят партнёров, с которыми им не нужны никакие другие отношения, кроме интима, — пояснил сексолог Александр Полеев.

Сегодня, по мнению эксперта, считается ненормальным, если у женщины нет сексуального влечения. Секс воспринимается так же, как еда — общая потребность, которую нужно закрывать, чтобы жизнь была полноценной.

Все женщины — сладкоежки . Кадр сериала "Отчаянные домохозяйки"/ © Кинопоиск

— Я ещё не встречал ни одного человека, который говорил бы с ненавистью о сладком. Если нет противопоказаний по здоровью, от сладостей вряд ли откажутся как женщины, так и мужчины. Считается, что женщинам нужно дарить конфеты, потому что женщины их любят. Но я считаю, что лакомствами мужчины пытаются задобрить женщину и привлечь её внимание, — говорит диетолог Михаил Гинзбург.

Девушки, когда им дарят сладости, становятся более дружелюбными и коммуникабельными, добавляет эксперт. Мужчины это давно заметили и теперь преподносят им шоколад и другие сладости по поводу и без. Женщины без конфет спокойно могут прожить, пусть и не так сладко.