Тысяча чертей, когда внучка Боярского успела так вырасти? 10 пленительных фото

У знаменитого актёра подрастают четверо внуков, которых ему подарили дочка Елизавета и сын Сергей. 20-летняя Екатерина Боярская — дочка последнего.
Екатерина училась в Великобритании, но окончила школу и поступила в университет в Петербурге.
Несколько лет назад девушка завела "Инстаграм", но активно его вести стала не так давно.
Возможно, тому есть причины. Сейчас девушке есть что показать. Она расцвела и превратилась в настоящую красавицу с эффектными формами.
Внучка "мушкетёра" делится с фанатами снимками из спортзала, путешествий и с мероприятий. А они активно делают комплименты её фигуре.
Шикарная девушка на все 100
Vladimir_m4979
Самая красивая улыбка 😻😻
Olya.astr
И пусть внешне дедушкины черты в ней не угадываются, обаяние она явно унаследовала от него.
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