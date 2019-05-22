Тысяча чертей, когда внучка Боярского успела так вырасти? 10 пленительных фото

У одного из главных сердцеедов Советского Союза —Михаила Боярского, который тем не менее уже более 40 лет остаётся верен своему браку, выросла красавица-внучка. Девушка теперь покоряет "Инстаграм".

У знаменитого актёра подрастают четверо внуков, которых ему подарили дочка Елизавета и сын Сергей. 20-летняя Екатерина Боярская — дочка последнего.

Екатерина училась в Великобритании, но окончила школу и поступила в университет в Петербурге.

Несколько лет назад девушка завела "Инстаграм", но активно его вести стала не так давно.

Возможно, тому есть причины. Сейчас девушке есть что показать. Она расцвела и превратилась в настоящую красавицу с эффектными формами.

Внучка "мушкетёра" делится с фанатами снимками из спортзала, путешествий и с мероприятий. А они активно делают комплименты её фигуре.

Шикарная девушка на все 100 Vladimir_m4979

Самая красивая улыбка 😻😻 Olya.astr

И пусть внешне дедушкины черты в ней не угадываются, обаяние она явно унаследовала от него.