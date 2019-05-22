Тысяча чертей, когда внучка Боярского успела так вырасти? 10 пленительных фото

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Тысяча чертей, когда внучка Боярского успела так вырасти? 10 пленительных фото

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Фото: instagram/kboyarskaya98

У одного из главных сердцеедов Советского Союза —Михаила Боярского, который тем не менее уже более 40 лет остаётся верен своему браку, выросла красавица-внучка. Девушка теперь покоряет "Инстаграм".

У знаменитого актёра подрастают четверо внуков, которых ему подарили дочка Елизавета и сын Сергей. 20-летняя Екатерина Боярская — дочка последнего.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank"><strong>kboyarskaya98</strong></a></p>

Екатерина училась в Великобритании, но окончила школу и поступила в университет в Петербурге.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank"><strong>kboyarskaya98</strong></a></p>

Несколько лет назад девушка завела "Инстаграм", но активно его вести стала не так давно.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank"><strong>kboyarskaya98</strong></a></p>

Возможно, тому есть причины. Сейчас девушке есть что показать. Она расцвела и превратилась в настоящую красавицу с эффектными формами.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank"><strong>kboyarskaya98</strong></a></p>

Внучка "мушкетёра" делится с фанатами снимками из спортзала, путешествий и с мероприятий. А они активно делают комплименты её фигуре.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank"><strong>kboyarskaya98</strong></a></p>

Шикарная девушка на все 100

Vladimir_m4979

Самая красивая улыбка 😻😻

Olya.astr

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kboyarskaya98/" target="_blank"><strong>kboyarskaya98</strong></a></p>

И пусть внешне дедушкины черты в ней не угадываются, обаяние она явно унаследовала от него.

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