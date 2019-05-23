Сергей Боярский опроверг информацию, что его дочь училась за рубежом

Отец Екатерины, депутат ГД Сергей Боярский, выложил в "Инстаграме" ролик с обращением к СМИ. Он рассказал, что его дети никогда не учились за рубежом, и попросил издания, указавшие неверную информацию, её убрать. Также сын Михаила Боярского поблагодарил те СМИ, которые уже это сделали.
Мои дети никогда не учились за рубежом и, собственно, не собираются
Сергей Боярский
Также Сергей Боярский отметил, что в противном случае ему придётся обращаться в суд, чтобы опровергнуть недостоверные сведения.
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