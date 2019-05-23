Сергей Боярский опроверг информацию, что его дочь училась за рубежом

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Сергей Боярский опроверг информацию, что его дочь училась за рубежом

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Фото: instagram/sergeyboyarskiy

Недавно в ряде СМИ появились статьи о 20-летней внучке Михаила Боярского Екатерине. И некоторые издания допустили в своих материалах ошибку — указали, что девушка училась за границей.

Отец Екатерины, депутат ГД Сергей Боярский, выложил в "Инстаграме" ролик с обращением к СМИ. Он рассказал, что его дети никогда не учились за рубежом, и попросил издания, указавшие неверную информацию, её убрать. Также сын Михаила Боярского поблагодарил те СМИ, которые уже это сделали.

Мои дети никогда не учились за рубежом и, собственно, не собираются

Сергей Боярский

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BqurJVdj38M/" target="_blank"><strong>sergeyboyarskiy</strong></a></p>

Также Сергей Боярский отметил, что в противном случае ему придётся обращаться в суд, чтобы опровергнуть недостоверные сведения.

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