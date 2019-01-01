На рынке спасли младенца, родители которого бросили его умирать после ссоры

Поздно вечером жители Бангкока нашли на закрытом рынке завёрнутого в одеяло малыша. Его родители поссорились и не нашли ничего лучше, чем бросить младенца на закрытом прилавке и уйти, сообщает Daily Mail.

Жители одного из районов Бангкока рассказали полицейским, что около одиннадцати вечера услышали детский плач, который доносился с рынка. Они отправились туда и увидели младенца на одном из прилавков. Все торговцы к этому времени разошлись, поэтому ребёнка никто не замечал, пока тот не начал кричать.

Интересно, что люди, бросившие ребёнка, напоследок "позаботились" о нём. Малыш был завёрнут в одеяло, а рядом лежали пакеты с бутылочками, пелёнками и даже лосьоном. Свидетели рассказали полиции, что видели пару с ребёнком на руках, которая громко скандалила. Вероятнее всего, родители малыша поссорились и решили избавиться от него.

Теперь младенец помещён в больницу, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает. Если в ближайшее время его безответственные родители не выйдут на связь, ребёнка передадут в приют.