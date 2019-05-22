Боец ММА показал, что стало с его черепом в результате нокаута на 29-й секунде

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Боец ММА показал, что стало с его черепом в результате нокаута на 29-й секунде

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Фото: © Instagram/supersagenorthcutt

Сэйдж Норткатт из Техаса, США, прилетел в Сингапур для участия в чемпионате по смешанным боевым искусствам. В организации ONE Championship этот бой стал для него дебютным.

Перспективный боец ММА оказался в нокауте спустя всего 29 секунд после начала боя. Противник Сэйджа, бразильский кикбоксер Космо Александр, нанёс ему удар, который отправил 23-летнего бойца прямо на операционный стол, сообщает Daily Mirror.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/supersagenorthcutt/" target="_blank">supersagenorthcutt</a></p>

В ходе обследования у Сейджа нашли 8 переломов. На рентгеновском снимке, который парень опубликовал на своей странице в "Инстаграме", видно, что его череп буквально рассыпался на кусочки от удара противника. Операция была сложной и продлилась 9 часов.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/supersagenorthcutt/" target="_blank">supersagenorthcutt</a></p>

В своём посте под фотографиями из больницы боец поблагодарил членов семьи, друзей и фанатов за поддержку. Он написал, что теперь у него лицо, как у Терминатора, и процитировал самую известную фразу киногероя: I’ll be back. Это значит, что после выздоровления Сейдж намерен вернуться на ринг.

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