Профессор факультета права НИУ «Высшая школа экономики» американист Александр Домрин — о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мир, как мы его знали, подходит к концу", — пел Борис Гребенщиков в далёком 1986 году. По случайному совпадению или нет точно так же — It’s the End of the World as We Know It ("Это конец света в нашем понимании") — называлась одна из лучших композиций американской группы REM, вышедшая в те же годы. Слова оказались провидческими: президент США делал Америку сильнее жёсткими методами "рейганомики", в Кремле начиналась эпоха перестройки, которая впоследствии привела к гибели Советского Союза. В народной памяти это время будет зафиксировано фразой из культового фильма "Брат-2" гениального Алексея Балабанова: "Где твоя родина, сынок? Сдал Горбачёв твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво".

Через год после выхода песни "Аквариума" Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подпишут Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), впервые в истории позволивший ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 километров) и меньшей (500–1000 километров) дальности.

Две недели назад государственный секретарь США Майк Помпео фактически заявил о выходе его страны из договора под тем предлогом, что Россия его нарушает. (Об этом я писал в своей недавней колонке.)

Ответ российской стороны не заставил себя долго ждать. Выступая 18 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, Владимир Путин сделал три принципиально важных заявления.

Во-первых, было официально признано, что во время подписания ДРСМД Советский Союз фактически разоружился в одностороннем порядке. Зачем это сделал Горбачёв, "одному богу известно", дипломатично выразился Путин. Дело в том, что по договору ликвидировались ракеты наземного базирования. Горбачёва и его министра иностранных дел Шеварднадзе не смутил тот факт, что у Советского Союза не было других ракет, а у США были ракеты и морского, и воздушного базирования.

Во-вторых, Россия никогда не скрывала, что у неё появились эти новые компоненты: ракеты средней и меньшей дальности морского и воздушного базирования. В частности, морские ракеты "Калибр" отлично зарекомендовали себя в ходе применения против террористов в Сирии из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Однако само по себе это не является нарушением ДРСМД: ракеты наземного базирования были ликвидированы в СССР уже к 1991 году; новых мы в России не делали! Сами же США разместили ракеты системы "Иджис" наземного базирования в Румынии. В скором времени они должны появиться и в Польше.

В-третьих, российской стороной было признано, что ДРСМД не в полной мере учитывает интересы национальной безопасности РФ. Военно-политическое руководство страны дало понять, что в будущем не будет подписывать международных договоров на похожих условиях. Если у Белого дома, Пентагона или Государственного департамента были какие-то иллюзии, когда России объявлялся ультиматум "исправиться за 60 дней", то после вчерашнего заседания коллегии Министерства обороны такие иллюзии должны рассеяться. Россия не будет поступаться вопросами своей национальной безопасности в угоду пожеланиям или давлению "вашингтонского обкома".

Мир, как мы его знали 30 лет назад, вновь подходит к концу. Россия должна подвергнуть жёсткой ревизии советско-российско-американские военные и политические договорённости последних нескольких десятилетий. Не дожидаясь, когда США это сделают за нас.