"Дары" Фанара. Что изменит иудин томос?

Новая Православная церковь Украины Киевского патриархата будет полностью зависеть от Стамбула, а народ отворачивается от неё уже сейчас.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (церковный указ) об автокефалии (независимости) новой Православной церкви Украины (ПЦУ). По воле Небес в тот самый момент, когда на "объединительном соборе" раскольников в Киеве выбрали нового "митрополита", на Софийской площади загорелся киоск с шаурмой. Клубы чёрного дыма тут же окутали массовку бюджетников, согнанных на площадь для поддержки. В этот момент в толпе пошутили, что "дым пустили — как в Ватикане, избрали митрополита", но дым был не белый, а чёрный…

С получением томоса с самого начала у Порошенко всё пошло наперекосяк. Идея политтехнологов заключалась в том, чтобы выстроить предвыборную президентскую компанию на трёх китах украинской незалежности — "армия — мова — вера!". Авторы этой концепции обещали лёгкую победу: дескать, подтянем раскольников из автокефальной церкви и "Киевского патриархата", щедрыми посулами переманим на свою сторону часть духовенства канонической Украинской православной церкви — и слепим новую поместную независимую Церковь.

Главой же этой новой поместной Церкви в администрации Порошенко планировали назначить митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) — его давнего друга и духовника. При этом сам митрополит Симеон обещал привести к раскольникам не менее 10 архиереев.

На участии епископата канонической УПЦ настаивал и сам стамбульский патриарх Варфоломей — потому что только при активном участии канонического духовенства в новой поместной Церкви можно было бы обеспечить подконтрольность ставленников самозваного "киевского патриарха" Филарета Денисенко, которого Варфоломей откровенно недолюбливал (при том что сам Филарет под давлением президентской администрации и Стамбула даже согласился отказаться от участия в выборах — более того, он даже снял патриарший куколь и покорно признал себя простым митрополитом).

Но случилось то, чего никто в Стамбуле и в Киеве не ожидал увидеть: среди 95 архиереев УПЦ нашлось только два предателя — это ныне уже бывший митрополит Симеон (Шостацкий) и бывший митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). И это несмотря на всё напряжение административно-силового ресурса, когда в СБУ десятками таскали священников, которым угрожали сфабрикованными делами и настоящими тюремными сроками. В итоге Порошенко с Симеоном с треском проиграли: митрополит Симеон не смог набрать всего 20 голосов для выхода во второй тур выборов и главой новой т.н. Православной церкви Украины (ПЦУ) стал 39-летний епископ Епифаний (в миру Сергей Думенко), ближайший заместитель самозваного "киевского патриарха" Филарета Денисенко.

Причём Думенко не просто ставленник Филарета Денисенко, но его местоблюститель и по сути второе лицо в "Киевском патриархате".

Карьерный взлёт этого молодого человека объясняется просто: как утверждают информированные источники, Сергей Думенко является внебрачным сыном ныне уже покойного архиерея УПЦ КП Даниила Чокалюка, близкого приятеля Филарета Денисенко по финансовым операциям с чёрной кассой УПЦ КП. Именно с должности личного секретаря и помощника Чокалюка и начинал свою церковную карьеру Сергей Думенко.

После скоропостижной смерти Чокалюка в 2005 году его секретаря взял под личную опеку сам Филарет. И вскоре Сергей Думенко был назначен управляющим делами всей "Киевской патриархии". Произошло это практически мгновенно: сначала был курс обучения в Афинах, после чего молодой человек принял монашеский постриг, а ещё через две недели Денисенко рукоположил его во иеродиакона, ещё через неделю — в иеромонаха, а ещё через пару недель назначил наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве и управделами всей "патриархии".

Словом, если рассматривать ситуацию в сухом остатке, то в Киеве не произошло ничего экстраординарного: просто Константинопольский патриархат признал украинских раскольников, которых для этого заставили объединиться, сменить "вывеску" и назначить зиц-председателя Епифания.

Примерно так оценивает ситуацию и руководство Русской православной церкви: раскольники выбрали нового главу раскольничьей церкви и всё. Например, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал в соцсетях томос "ничтожной бумагой, являющейся результатом неуёмных политических и личных амбиций" и подписанной в нарушение канонов.

Причём ни одной из сторон, вовлечённых в процесс, это признание не принесло больших дивидендов, за исключением разве что "филаретовцев" и самого Денисенко, который долгое время покорно играл роль мальчика для битья, а сейчас намерен поквитаться со всеми обидчиками.

Зато его коллега и сооснователь ПЦУ — бывший патриарх Макарий Малетич, глава Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) — выглядит настоящим неудачником. УАПЦ была фактически поглощена "Киевским патриархатом", а сам Малетич лишился кафедрального храма — Андреевской церкви в Киеве, которую уже передали Константинопольскому патриархату.

Вряд ли победителем можно назвать и Порошенко — когда томос будет опубликован, в Киеве наконец осознают, что анонсированная в Стамбуле автокефалия имеет мало общего с настоящей церковной самостоятельностью. К примеру, даже Устав новой Церкви пишут сейчас в Стамбуле, хотя Устав об управлении Украинской православной церкви Московского патриархата был принят не в Москве, а на Соборе епископов УПЦ. Опасность подстерегает Порошенко и со стороны самозванного патриарха Денисенко, который более уже не намерен покорно сносить унижения и делиться автокефальными лаврами с президентом. Так, уже стало известно, что Денисенко собирает 20–23 января 2019 года в Киеве новый архиерейский собор ПЦУ, на котором он собирается поставить на место и стамбульских "смотрящих", и чиновников администрации Порошенко.

По большому счёту проиграл и сам Варфоломей, который сейчас выглядит настоящим победителем — всё-таки он отжал для себя более чем 20 монастырей и храмов, которых Порошенко пообещал от имени государства отдать в непосредственное подчинение Константинопольскому патриархату.

Но чем больше украинские власти включают механизм террора и репрессий против духовенства канонической Украинской православной церкви, тем в большей изоляции оказывается стамбульский патриарх, который на поверку оказался лишь наёмником на службе гонителей и врагов Церкви. Да и иудины серебреники никому и никогда ещё не шли на пользу...

Но самое печальное в том, что среди проигравших неизбежно окажется и мировое православие — люди, разочарованные политическими интригами и фактическим превращением Церкви в государственное "министерство патриотизма", просто покинут храмы, за которые сейчас идёт такой яростный спор. И верующие уже начали уходить — даже советник украинского президента Юрий Бирюков, наблюдая за историей с томосом, заявил в социальных сетях: "Ну вот и всё. То есть я реально атеист. Совсем-совсем. Но атеист, безусловно, Киевского патриархата".