Глава Японии признал поражение в битве за Курилы

Политолог Дмитрий Родионов — о вариантах "новой" стратегии Японии по Курильским островам.

В последнее время Япония не перестаёт радовать нас потоком забавных новостей по поводу Курил и мирного договора. Буквально в начале недели они, думаю, рассмешили большинство россиян абсурдными заявлениями о каких-то военных компенсациях, а сегодня они нам поведали о какой-то новой стратегии переговоров.

Как пишут японские СМИ, источник в правительстве рассказал, что Токио собирается изменить стратегию переговоров с Москвой по заключению мирного договора. По словам источника, японский премьер Синдзо Абэ собирался прийти к рамочному соглашению по Курильским островам с российской стороной к концу июня 2019 года, когда в Осаке будет проходить форум G20, однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным он понял неосуществимость этих намерений.

"Прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе", — заявил источник. До этого, напомню, японцы делали заявления в стиле, что всё решено, острова у них практически в кармане, причём не два, как предполагалось в декларации 1956 года, к которой они сами предложили вернуться, а все четыре.

Тот же Абэ за последние месяцы уже успел сделать кучу противоречащих друг другу (а также тому, что говорят его министры) заявлений. Правда, в последнее время видно, что он чему-то начал учиться. Всё же тактика лобовой атаки в расчёте на то, что Москва стушуется и просто так возьмёт да и передаст острова, оказалась провальной. И, похоже, он это наконец понял. Правда, из песни слов не выкинешь. И клятву на могиле отца обратно не возьмёшь.

Как отметил источник в правительстве, Абэ решил, что переговоры по мирному договору не будут ограничиваться 2019 годом. При этом он не уверен, что сможет урегулировать этот вопрос до конца срока своих полномочий, так что в окружении премьера уже ломают голову над тем, как осуществить трансфер территориальной проблемы следующей администрации, если переговоры затянутся.

Объяснить согражданам, почему власти Японии обещали, но ничего не сделали — будет уже нереально, вероятно, только отставка "прообещавшихся" политиков сделает своё дело. Возможно, одним из вариантов, которыми попытаются смягчить эффект от случившегося конфуза и невозвращённых островов, станет переключение общественного внимания на другие территориальные споры. Например, с Китаем.

Преемникам Синдзо Абэ теперь придётся оправдываться за его неудачи довольно долго. И, боюсь, единственное, чем власти Японии смогут объяснять ситуацию — это "неуступчивостью" России, её "нежеланием вести диалог", так что в этом случае, надо полагать, о полноценном восстановлении отношений с Японией можно забыть на долгосрочную перспективу.

Но есть другой вариант решения проблемы. Он заключается в стратегии, предложенной Россией. И трудно представить, что тут можно придумать что-нибудь более разумное. Я бы посоветовал ещё раз присмотреться к этой стратегии.

Она проста как три копейки: Япония должна признать итоги Второй мировой войны и подписать мирный договор. И если уж вам так мила декларация 1956 года, перечитайте её внимательнее: сначала мирный договор, а потом, возможно, (ключевое слово — возможно) Москва подумает о жесте доброй воли — передаче двух островов. Например, в обмен на вывод всех американских баз.