Педофил и гений. Почему Майкл Джексон снова стал звездой?

Блогер Наталья Синицына — о "Покидая Нэверленд" и обожествлении поп-идола, растлевающего маленьких мальчиков.

Его имя снова на первых полосах мировых таблоидов. Его каждый день обсуждают в офисах и соцсетях. Его не просто вспомнили, по данным Nielsen Music, прослушивания песен этого музыканта на стриминговых платформах, а также продажи его альбомов выросли в девять тысяч раз.

Что должно было случиться с забытым всеми Майклом Джексоном, чтобы он снова стал популярным? Ничего особенного. Просто телеканал HBO показал "Покидая Нэверленд" — скандальный фильм британского режиссёра Дэна Рида о том, как Майкл растлевал мальчиков. Документальную ленту выкупили 130 стран.

Не знаю как в других странах, а в моей, когда плохо вспоминают об умершем, говорят, что он в гробу перевернулся. Майкл Джексон на том свете не раз крутился вокруг своей оси и хватался за промежность — помните это его коронное движение? Скоро 10 лет, как королю поп-музыки не дают спокойно спать — сыщики, таблоиды, антифанаты. Майкла снова обвиняют в педофилии, а стыдно почему-то мне. И не только за Джексона.

Мне стыдно за хор скептиков, которые заглушают новые обвинения. У диванных адвокатов Джексона всего три "пластинки". Первая звучит так: это очередной хайп на Майкле Джексоне (а сами хотели бы такого хайпа?). Вторая: на певце снова делают деньги (но герои фильма не хотят денег). И третья: легко обвинять человека после его смерти (обвиняли артиста и при жизни).

Все три пластинки громко играют и находят массу слушателей, но не исключают того, что Майкл Джексон развращал детей. Его жертвы могут быть и алчными, и тщеславными, но это не значит, что они не жертвы.

Пока люди спорят и скачивают песни Джексона, западные радиостанции убирают из ротации его треки, а авторы сериала "Симпсоны" удалили серию с поп-королём. При жизни ему тоже доставалось, а ныне живущим кумирам, обвиняемым в растлении детей, не по-детски прилетает и сейчас.

Например, Роман Полански исключён из Американской киноакадемии и не может вернуться в США из-за уголовного преследования. 40 лет назад приставал к 13-летней девочке.

И крупнейшая компания "Амазон" разорвала контракт с Вуди Алленом. Старик, которому за 80, никакими киношедеврами не может отмыться от обвинений в совращении падчерицы.

Если бы Майкл был жив, ему бы сегодня также не поздоровилось. Как выразился кинокритик Антон Долин на своей страничке в "Фейсбуке": "В нашу хрупкую эпоху разнообразного миту большие могущественные институты и корпорации — такие как HBO и "Санденс" — никогда не станут поддерживать обвинения, в которых не были бы уверены на 146%. Репутация дороже любых денег — вот главный урок последних лет".

Когда два года назад в особняке Джексона нашли детскую порнографию, лично я окончательно избавилась от иллюзии об оклеветанном Майкле и удалила из телефона и автомагнитолы все его треки, даже любимый Another part of me, от которого у меня всегда были мурашки.

Теперь мои мурашки — от комментариев к новому фильму, где двое уже не мальчиков, но мужей рассказывают, что творил с ними Майкл у себя в спальне. Большинство комментаторов "Фейсбука" не открывали и никогда не откроют ссылку с фильмом, не попытаются понять — врут его герои или нет. Зато скептики сходу и очень яростно обесценят все аргументы обвинения. Их стиль — Баба-яга против: желание любой ценой не допускать такой некрасивой, такой дурно пахнущей правды о человеке, чьи песни когда-то были частью их истории.

"Лидер мнений" среди молодёжи, телеведущая Ксения Бородина попросила у Джексона прощения за "тупой народ". Она не верит, что через десять лет могут всплыть новые факты, а родители могли отпустить детей к взрослому мужчине на 30 дней. Наверняка Майкл Джексон оценил бы храброе высказывание Ксении Бородиной. А вот сама телеведущая нашла бы ответы на свои вопросы, если бы потрудилась посмотреть кино. Там есть и подробные интервью родителей и их взрослых сыновей.

Это похоже на страх разочароваться, расстроиться, признать ошибку, не только свою — нескольких поколений и многих миллионов людей. Ведь мы все участвовали в этой викторине: верю или не верю, правда или вымысел, педофил Джексон или жертва навета.

И хорошо, если люди встают на сторону Джексона ради того, чтобы выпустить пар в дискуссии. Хуже, если они настаивают на версии "Майкл-дитя". А что, подумаешь, музыкант "баловался" с мальчишками на детском уровне, мол, он гений с покалеченной психикой, ему простительно.

Теперь вопросы из другой викторины: а разрешила бы нормальная мать обидеть своего ребёнка гению? А позволил бы нормальный отец надругаться над своим сыном величайшему музыканту? Нет? Тогда с какой стати взрослому, богатому и очень знаменитому дяде сочувствуют больше, чем простому мальчишке из фан-зоны? Почему ему верят, а жертвам нет?

Гений может разрушить чью-то жизнь и сломать чью-то психику. Талантливый человек может убить. Одарённый, жутко трудолюбивый и удачливый музыкант может носить в голове гнусные помыслы, позволять себе мерзости, совершать преступления. Примеры есть. Правда иногда бывает неудобной и некомфортной, она способна заглушить ритмы Billie Jean.

И в истории, которая, кажется, никого из нас не касается всерьёз, мы можем сделать тише любимый хит и услышать правду, которая не укладывается в нашу картину мира.

Самой малой громкости этой правды будет достаточно, чтобы провести своё мини-расследование: погуглить, почитать сухие сводки следствия, нажать на кнопку "плей", увидеть тех, кто знал Майкла Джексона лично, и сделать вывод.

А можно ничего не делать и просто промолчать. Ведь мы же нормальные матери и отцы, правда?