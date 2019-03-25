Мастер провокаций. Порошенко готов остановить выборы войной

Политолог Дмитрий Родионов — о попытках Петра Порошенко развязать новую войну и последствиях действий украинского лидера.

Пётр Порошенко заранее готовится к неминуемому поражению на выборах. Единственный способ избежать этого — просто сорвать выборы, развязав новую войну.

Об этих планах стало известно разведке ДНР. Сообщается, что Порошенко готовит Донбассу "подлый план", который заключается в организации двух провокаций: одна — против сотрудников ОБСЕ, вторая — против мирного населения, которое специально направят за заминированный КПП. В этом случае "руки Киева будут развязаны" для активизации боевых действий.

Конечно, эти данные разведки можно было бы пропустить мимо ушей, учитывая, что разведчики самопровозглашённых республик до этого неоднократно заявляли о намерении Киева организовать страшные теракты, диверсии и экологические катастрофы на территории Донбасса. К счастью, ни один из этих апокалиптических сценариев не сбылся.

Но, возможно, ни одно заявление не стало реальностью, потому что стало достояние общественности. Едва ли кто-то будет сомневаться, что режим Порошенко способен на подобную провокацию, чтобы развязать себе руки.

И до сих пор он этого не сделал по двум причинам. Во-первых, реальная попытка устроить в Донбассе новую войну может закончиться так же, как для Михаила Саакашвили — попытка "наведения конституционного порядка" в Цхинвале. Полагаю, украинские генералы не первый месяц ломают голову над тем, как в течение суток рассечь территории республик, отрезать их друг от друга и от российской границы, сделать это быстро, пока никто ни в Донецке и Луганске, ни в Москве не успел опомниться.

Уверен, они неизменно приходят к выводу, что это нереально, так что Порошенко должен прекрасно понимать, что попытка вторгнуться в Донбасс может закончиться для него плачевно.

Во-вторых, у Порошенко отсутствует мотивация. Зачем ему это? Он и так неплохо зарабатывает на вялотекущей войне, блокадах. Более того, якобы ведущаяся война с Россией даёт ему политические очки как внутри страны, так и в глазах западных "партнёров": коней на переправе не меняют.

Но вот проблема — выборы на носу. И вот беда — нет у Порошенко шансов победить на них. Ну, во всяком случае, честно. Даже при всей мощи его административного ресурса, рейтинги дают ему в лучшем случае третье место. А даже если он каким-то чудом проходит во второй тур, он неизбежно проигрывает Тимошенко и Зеленскому.

Народ его не хочет, олигархи, которых он прижал, чтобы остаться в итоге единственным, против него объединяются. Да, и Запад как минимум не демонстрирует желания видеть его на втором сроке. Говорят, там уже ведут антикоррупционные расследования. На Западе, конечно, опровергают, но, уверен, как только проиграет Порошенко — сразу дадут всему этому ход.

Остаётся два варианта: массовые фальсификации и срыв выборов.

Сфальсифицировать-то можно, и ресурсы для этого у действующего президента есть. Только кто, учитывая рейтинг Порошенко, поверит в такую победу? В этом случае Порошенко рискует нарваться на новый "Майдан", и последствия для него лично могут быть намного серьёзнее, чем для его предшественника. В Ростов не сбежишь, а на Западе его может ждать судьба "присевшего" на восемь лет в США Павла Лазаренко.

Остаётся — срывать выборы. Точнее, откладывать их на неопределённый срок. Напомню, Порошенко уже пытался ввести военное положение в прошлом году, однако повод для этого — керченская провокация — оказался неубедительным, никак не тянул на войну. Депутаты его тогда не поддержали. Едва ли будет по-другому сейчас.

А значит, нужен повод посерьёзнее, нужна реальная война. Конечно, она может закончиться плачевно для Порошенко. Однако поражение на выборах может закончиться для него ещё хуже: оба его главных соперника уже пообещали судебную расправу, националисты уже призывают с 1 апреля блокировать президентский борт в аэропорту.

Порошенко терять, похоже, нечего, так что и ждать от него можно всего чего угодно. Особенно жителям Донбасса, которые становятся, по сути, разменной монетой в баталиях украинских политиков.

И да, кто бы в итоге ни победил на выборах, следует помнить, что задача по вовлечению России в большую войну до сих пор не решена, и вряд ли американцы откажутся от её выполнения. Так что расслабляться не стоит, чем бы ни закончилась эта безумная неделя.