Украина — страна невесёлого КВН

Журналист Михаил Шахназаров о ходе выборов на Украине, первых экзитполах и начале "переобувания" команды Порошенко.

Наблюдая за президентскими выборами на Украине, начинаешь по-настоящему понимать, до чего дошла, а вернее докатилась, эта некогда успешная республика Советского Союза. Естественно, произошло это исключительно благодаря правителям страны, загнавшим её в долги, ввергнувшим в нищету и подтолкнувшим к точке невозврата, за которой гигантская пропасть.

Когда я пишу эти строки, в новостных лентах появляются первые данные экзитполов. И отнести эти цифры можно исключительно к шокирующим. Порядка 72% проголосовавших связывают будущее Украины с Владимиром Зеленским, а 28% решили поддержать кандидатуру Петра Порошенко.

Представляете, как и до чего нужно было довести народ за пять лет своего правления, чтобы он буквально возненавидел того, кто обещал светлое будущее, но при этом врал, разрушал, воровал и убивал. Но Порошенко разочаровал и обозлил не только народ Украины, но и своих хозяев.

Огромные финансовые вливания из Штатов и стран Западной Европы либо сразу же разворовывались, либо вкладывались в проекты семьи Порошенко и людей к нему приближённых. А Пётр Алексеевич продолжал зачитывать убаюкивающие мантры о скором вхождении в Евросоюз и НАТО, полагая, что получил вечное право на управление страной.

Уверен, что при поддержке американцев или немцев действующий президент Украины вполне мог бы ликвидировать разрыв с ближайшим оппонентом, будь он ничтожным. И сделать это можно было любыми методами. Но когда "опекуны" поняли насколько слабы позиции украинского главнокомандующего, не оставалось ничего, кроме как смириться с ходом выборного процесса и признать победу Зеленского. Вернее будет сказать, победу Коломойского, огромная тень которого видна за спиной бывшего кавээнщика.

Не зря ведь перед финальным туром в прессу просочилась информация о том, что ФБР ведёт расследование о финансовых махинациях бывшего владельца "Приватбанка". А затем прозвучало и заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который дословно сказал, что Штаты пришли на Украину надолго.

Это были не сигналы, а чёткая установка: "Ребята, не вздумайте играть в свои игры, забыв, кто ваш настоящий хозяин". То есть продолжится классическая кукольная постановка с послушными марионетками, готовыми на всё ради своего блага и блага своих покровителей. И зря Зеленского называют "котом в мешке". Его интервью "РБК-Украина" показало, что он не способен не только на управление страной, но и на руководство отдельно взятой областью.

Человека, называющего президента России врагом и считающего прошлое Бандеры героическим, вряд ли можно назвать умным и дальновидным. А без этих качеств управлять страной — ну никак. Даже если эта страна больше напоминает банановую республику.

Достаточно посмотреть на поведение приближённых Порошенко сразу после того, как фаворитом гонки стал Зеленский. Антон Геращенко тут же унизил президента Украины в "Твиттере", Аваков подтвердил позицию перевёртыша и только Турчинов сравнил Петра Алексеевича с Иисусом Христом, подтвердив высокий градус массового идиотизма.

Зря многие надеются на скорые перемены в политическом курсе Украины, на повышение уровня жизни и прекращение гражданской войны на Донбассе. Уже совсем скоро мы увидим, что эти надежды были тщетны, а страна продолжит свой курс к саморазрушению, но при помощи другой команды варваров от политики.