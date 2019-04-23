Лёгкие деньги и пролетарский формат. Чем китайский Tik Tok цепляет россиян?

Режиссёр и сценарист Антон Коваленко — о том, в каких приложениях сидят дети и подростки, и почему страсть к хайпу поглощает даже взрослых.

Похоже, что приложение родом из Китая Tik Tok распространяется со скоростью азиатского птичьего гриппа. К началу 2018 года аудитория сервиса составила 300 миллионов человек.

В Китае пользователи с помощью сервиса создают преимущественно короткие обучающие видео из сферы самых разных профессий. Это очень интересно и познавательно. А в США разработчики Tik Tok были оштрафованы почти на шесть миллионов долларов. Федеральная торговая комиссия обвинила создателей программы в нарушении закона о сохранении конфиденциальных данных детей в Интернете.

Было обнаружено, что сервис нелегально собирал и хранил данные детей младше 13 лет, при этом согласие их родителей на обработку личных данных получено не было. В общий доступ попала личная информация о несовершеннолетних. Стали известны их имена, мобильные номера, адреса электронной почты, а также фотографии и опубликованные видеоролики. Tik Tok пришлось убрать всю информацию о несовершеннолетних, включая видеоролики, снятые детьми. После такого многие родители задумались о том, кто может наблюдать за их детьми, пока они кривляются, подражая не самым гениальным представителям шоу-бизнеса.

В России сервис мутировал в формат караоке-приложения, где пользователь может записать 15-секундный ролик под фонограмму и выложить его в отдельную соцсеть. Таких пользователей в нашей стране уже порядка миллиона человек. Причём основные клиенты приложения — подростки и молодые люди от 14 лет до 21 года.

Но, к моему удивлению (не хочу использовать слово "ужас"), теперь уже и там встречаются взрослые люди. Да, все мы уже привыкли к образу взрослого дяди, сидящего за компом и играющего в "танчики", в то время как, возможно, он должен найти работу, съехать от пожилых родителей или заняться более важными в жизни вещами. Но если дядя ещё плюс к этому начнёт кривляться на камеру и выставлять сие позорище на всеобщее обозрение, то дело плохо.

Любовь публики привлекается исполнением примитивной мечты. Например, стать известным хотя бы на 15 минут, выступить с приветом и, как получится, спеть и станцевать. Согласитесь, очень пролетарский формат. Эдакий кружок народного творчества. Этот формат после утраты советской системы кружков и ансамблей самодеятельности воплощается в России в приложении Тик Ток. Благо смартфон под рукой.

Люди распробовали на вкус кайф от самовыражения, съёмок на камеру и зрительских симпатий. Разнообразие подачи, стилей, образов и безумных персонажей впечатляет. Кого вы тут только не увидите! Хорошо, что в мире немало людей с завышенной самооценкой и они готовы нас веселить. Но неимение комплексов не всегда показатель развития.

Удивительный феномен: порой именно зритель чувствует стыд и неловкость за выступающего! Чувствует стыд, но всё равно смотрит. Ибо на подсознательном уровне он наслаждается мыслью о том, как облажался кто-то другой, а не он сам.

Конечно, некоторые пользователи пытаются создать что-то позитивное, выразительное. Например, пытаются запечатлеть счастливые моменты своей жизни, свои эмоции. Тут приложение выступает в роли фотоальбома и дарит своему хозяину добрые воспоминания. Кто-то пытается реализоваться в комическом жанре. Есть очень интересные образчики такого народного творчества, они собирают урожай лайков и выходят в топ.

Кто-то снимает видео, подражая знаменитым инста-дивам, инста-блогерам или звёздам Интернета, мечтая завоевать славу. Но в целом, к моему сожалению, основной жанр Tik Tok — это "липсинк", то есть когда люди под музыку шевелят губами и танцуют. Что-то типа нашей эстрады, где кривляются под фонограмму и притворяются, что поют.

Вроде, ничего плохого в этих музыкальных кривляньях нет, но почему же это так глупо выглядит? Наверное, всё будет понятно, если взять в сравнение такое же известное караоке-приложение под названием Smule. Только есть важное отличие: чтобы прославиться в Smule, нужно реально уметь хорошо петь. А это годы тренировок и обучения.

Конечно, зачастую молодые люди желают стать звёздами на халяву. Нежелание учиться и трудиться уводит неокрепшие умы на псевдолёгкие дороги Интернета. Молодёжь часто верит в миф о быстрых деньгах, ибо верит в свою уникальность и талант или находится под сильным влиянием соцсетей. Именно там подростки черпают свои ценности, правила и нормы. А при отсутствии воспитательной родительской функции сегодня эту роль берёт на себя Интернет.

Образ успешного молодого человека сегодня — эдакий выскочка-халявщик из Интернета, который живёт и зарабатывает хайпом, шумихой вокруг себя, пусть даже эта шумиха достигнута самыми дегенеративными, неприличными или безнравственными способами.

Давайте всё же попробуем найти и положительные стороны работы с этим приложением. Не сказал бы, что с помощью него можно научиться монтажу видео, например. Функционал слабоват и в разы проигрывает какому-нибудь простейшему iMovie. Но, к примеру, научить пользователя, как говорят киношники, "мыслить монтажно и креативно" вполне возможно. Примитивное ощущение кадра, монтажной склейки, знакомство с темпоритмом видеоролика здесь может быть достигнуто, а это уже большая польза для начинающего видеографа. Это приложение могло бы стать отличным инструментом, чтобы создавать разные видеоэтюды, набивать руку и учиться мыслить визуально.