Сбербанк снял сериал про самозанятых. Что с ним не так?

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о вреде рекламных сериалов.

Сбербанк вдруг захотел получить лавры МММ и потратился на съёмки своего собственного рекламного сериала. Но в этом сериале герой не будет покупать жене сапоги, следить за курсом выгодных акций и встречаться с "просто Марией". В новом сериале от госбанка герои будут платить налоги. Много, с удовольствием и себе в ущерб.

Хочу платить налоги!

В первой серии под названием "Арендатор" пенсионерка Зинаида Петровна в образе старухи Шапокляк в зелёном берете сдаёт свою элитную квартиру простой российской семье. В квартире зеркала, видеодомофон, новенькая итальянская кухня, антикварные вазы и только прихожая в 15 квадратных метров — видимо, по мнению, Германа Оскаровича, именно так и живут российские пенсионеры. Зинаида Петровна пришла к своим квартиросъёмщикам сообщить, что теперь она зарегистрировалась как самозанятая через приложение Сбербанка, поэтому требует от них только безналичных расчётов, ведь выгодно и безопасно. Она теперь отвергает теневой сектор экономики и переходит на светлую сторону, где платить налоги легко и приятно.

Простая российская семья с двумя детьми, которой вполне по карману эта шикарная элитная квартира (это при том, что мама работает обычной маникюршей), восхищается лайфхаком "Шапокляк", а желание платить налоги оказывается настолько заразительным, что, во-первых, зарегистрироваться в ФНС вдруг захотел малолетний отпрыск, который "отредакчил фотку" подружки (уж не знаю, чем подруга расплатилась, но пацан готов отстегнуть в бюджет 4% от этого самого), а во-вторых, какой-то левый мужик, который появился на семейном совете, выйдя из маминой спальни. Глава семейства на это отреагировал нормально, видимо, это должно показать толерантность госбанка к многомужеству.

Что не так?

Итак, в сериале утверждается, что в качестве "бонуса" арендодатель теперь может получать деньги не наличными, а безналичным расчётом. Пенсионерка теперь требует выплачивать арендную плату переводами и считает, что это серьёзное преимущество работы "в белую".

Хитрость в том, что как только пенсионер зарегистрируется как самозанятый, ему ПФР по закону прекратит ежегодно индексировать пенсию — пенсию индексируют только неработающим пенсионерам. Кроме того, он теряет возможность и перерасчёта как работающий "пенс", ведь самозанятые не платят страховые взносы, а значит, и пенсионные баллы им не начисляются. Более того, сразу же теряются и налоговые льготы на квартиру — ведь теперь она используется в коммерческой деятельности. Но при этом с каждого поступления арендной платы Зинаида Петровна будет отстёгивать в бюджет 4%.

Маникюр — строго по чеку!

Во второй серии странное желание платить налоги через приложение Сбера постигает и несчастную женщину. Она подрабатывает дома маникюршей и теперь тоже пробивает чеки. И всем своим клиентам рекомендует это приложение. Мол, теперь я могу рекламировать свои услуги!

Что не так?

Во-первых, неизвестно, почему девушка и ранее не могла свои услуги рекламировать. А во-вторых, официально зарегистрировавшись, к ней в дом вполне может прийти проверка, например Роспотребнадзор, и оштрафовать за отсутствие медицинской книжки, "уголка потребителя" или сертификатов безопасности на инструменты. Желающих проконтролировать деятельность "белого" бизнеса у нас полно. Вплоть до жилищной инспекции, у которой тоже могут возникнуть вопросы, почему жилое помещение используется для ведения коммерческой деятельности. Или пожарную инспекцию, которую вдруг может озаботить наличие огнетушителя и пожарных выходов.