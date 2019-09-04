Лучше Синица в рукаве, чем душегуб на свободе

Видеоблогер, юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло — о защите общества от провокаторов, грозящих снафф-видео с родственниками силовиков.

За применение насилия в отношении полицейских во время летних митингов в Москве нарушители получили реальные тюремные сроки. Причём мы можем видеть, что ряд дел прекращён, на свободу вышли пять человек, которые ранее обвинялись в организации беспорядков. Но либеральная публика никак не может успокоиться и возмущается несправедливым, по её мнению, наказанием Владислава Синицы, который был осуждён за реплику в соцсети, разжигающую ненависть и вражду по отношению к служащим Росгвардии. Блогеру предстоит провести пять лет в тюрьме.

Но постойте, это ведь не просто твит, это угроза расправы даже не над самими представителями правопорядка, а над их детьми. Наша оппозиция даёт неправильную трактовку: мол, Синицу посадили за твит. Но это то же самое, что говорить, что убийцу посадили не за убийство, а за движение рукой с ножом. Считаю подобные высказывания осознанной подменой понятий. Они делают вид, что это просто твит и нет никаких антиэкстремистских законов, которые запрещают это делать.

Следствие разбирает все реальные случаи посягательства на сотрудников правоохранительных органов. Потому что личность сотрудника, когда он выполняет свои обязанности, неприкосновенна. Такие происшествия представляют общественную опасность. Потому что если сейчас мы разрешим толкать сотрудников правоохранительных органов, то завтра экстремисты сделают кое-что похуже. Эта жёсткая санкция направлена на пресечение подобных ситуаций.

Подобные действия предусмотрены статьёй 282 УК РФ. Важно отметить, что она введена в наше законодательство для исполнения международных обязательств России, потому что есть, например, Международный пакт о гражданских и политических правах, и Россия его ратифицировала. В соответствии со статьёй 20 этого пакта всякое "подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию должно быть запрещено законом".

Таким образом, если бы Россия не ввела эту статью, то нарушила бы международные обязательства. Аналогичные законы есть во всех странах Европы: во Франции, Германии, Польше и прочих. Даже когда в США, как говорит наша оппозиция, действует первая поправка, которая якобы запрещает ограничивать свободу слова, то всегда существует масса статей, запрещающих такие угрозы. Поэтому в Штатах блогер Синица сел бы надолго.

Какие факты важны в этом деле? Экстремизм опасен тем, что любая человеконенавистническая идеология, любой геноцид начинались с такого рода высказываний. Если вспомнить Третий рейх, то нацисты тоже ничего не делали поначалу. Просто говорили, что евреи и славяне неполноценные народы, потом начали писать книжки, что неполноценные народы следует уничтожать. Никто им не возражал. А набрав массовую поддержку, Гитлер устроил мировую бойню. Если обратиться к более свежим примерам, то радио "Тысяча холмов" в Руанде в своё время было питательной средой, где обсуждались такие идеи открыто. А затем в этой стране произошёл практически самый массовый геноцид в новейшей истории.

Так что же такое снафф-видео, снятое в реальности и запечатлевшее расправу над людьми? Когда блогер Синица говорил о том, что будут появляться такие ролики, это был, по сути, призыв. Важно понимать, что он не осуждал это. Некоторые говорят, что призыва не было, но он был, потому что автор не выразил своего отрицательного отношения. Он сказал, что скоро будет так, что с детьми силовиков будут обращаться таким образом. Поэтому призыв, безусловно, был. И он выразил своё положительное отношение к этому.

Люди, которые сейчас отрицают призыв, не знают, что каждое дело об экстремизме проходит специализированную оценку у экспертов, которые выявляют смысл высказывания, анализируют, что в него вкладывал человек. Всё это очень тщательно проверяется профессионалами с многолетним стажем работы. По каждому случаю делается заключение.

Противники статьи 282 твердят, что Синица не сделал ничего противозаконного и поэтому его осуждать не за что, ведь никто не пострадал. Можно привести такой контраргумент: если к вам придёт под окно маньяк и станет говорить, что завтра он похитит ваших детей и убьёт их, будете ли вы дожидаться их похищения или же вы на него заявите, чтобы его посадили, чтобы предупредить его действия?

Любой нормальный человек заявит в полицию. Но когда речь заходит о политических акциях, то либералы кардинально меняют свою точку зрения. Хотя сами они пишут заявления на своих противников по той самой статье 282 регулярно. Так делали Касьянов, Навальный и многие другие. К себе они эти двойные стандарты не применяют. Заявляя, что нехорошо "сажать за слова", они полностью себя опровергают, и в случае угроз со стороны противников для них это становится действенным способом защититься.

Редакция просит считать эту публикацию официальным обращением в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Владислава Синицу на совершение им возможных преступлений, к которым он призывал ранее.