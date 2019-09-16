Плакала ваша пенсия. Зачем Центробанк хочет привязать всех к одному фонду

Автор блога "Адские бабки" — о том, на что готовы пойти чиновники, лишь бы обеспечить жадным НПФ дополнительный доход.

После того как я призвала клиентов частных пенсионных фондов немедленно уходить из тех НПФ, которые не только вместо прибыли приносят клиентам убытки, но ещё и выплачивают себе многомиллионные вознаграждения "за труды", наш Центробанк отреагировал молниеносно.

Регулятор объявил, что разрабатывает законопроект… который запретит россиянам переходить из одного фонда в другой. То есть если вы уже попали на мошенника, то уйти от него больше не сможете, пока он не выжмет вас по полной. Если он зарабатывает вам убытки, а себе — прибыли, терпите, как бы говорит Центробанк, всё будет хорошо.

Идея не нова: её давно пытаются пропихнуть некоторые фонды-грабители через свою Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (так совпало, что именно в этой организации сосредоточены все самые жадные НПФ: "Открытие", "Сафмар", "Будущее" и другие). До последнего времени её глава Сергей Беляков лоббировал Меморандум по защите застрахованных лиц. Документ также предусматривал запрет на переход россиян из одного фонда в другой. А также штрафные санкции для НПФ, если вдруг он позволит вам перевести свои деньги под своё управление.

Представляете? Не нравится вам, что, например, фонд "Будущее" вместо прибыли за год заработал убыток 15% от суммы вашего пенсионного счёта, — терпите, поскольку в другой фонд вы перейти уже не сможете. Не нравится вам, что фонд "Сафмар" не просто показывает убытки в минус 11% в год, но ещё ваши деньги положил на депозит под ноль процентов в Промсвязьбанк до 2040 года, — ждите, авось когда-нибудь у управленцев проснётся совесть и на вашей улице будет праздник.

Теперь этот частный меморандум, но уже в качестве законопроекта, продвигает сам регулятор — Центральный банк РФ. Формально, конечно, цели благие: чтобы фонды-мошенники не переводили ваши деньги под своё управление, подделав вашу подпись. Но расцвет этой схемы пришёлся на 2017 год. Тогда россияне от таких неожиданных и досрочных переходов потеряли 57 миллиардов рублей. Но Центробанк молчал и делал вид, что не видит этого, а сейчас такая схема "привлечения новых клиентов" уже почти не используется. Тем более что ею занялась, наконец, прокуратура. Всего на подобном мошенничестве наши сограждане потеряли порядка 100 миллиардов рублей.

Потеряли? Мало потеряли, считает Центробанк: вот мы теперь ещё и уйти от них не позволим, теряйте ещё, станьте их рабами.

Образец иска для перехода из фондов-мошенников я оставила тут. Не тяните.