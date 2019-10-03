"Грибок и плесень". Почему в столицах возник театральный кризис

Театральный продюсер Ольга Галактионова о том, что российский театр — это не только Серебренников и Богомолов.

Уход "последнего из могикан" режиссёра Марка Захарова вскрыл тот самый "кризис худруков", о котором так давно говорили.

На смену Марку Захарову прочат его же директора Марка Варшавера. И даже есть в этом некоторая логика. И именно она обнажает трагедию современного столичного театра в центре, когда на смену "могиканам" никого и нет.

Ряд телеграм-каналов уже объявили, что назначение Варшавера на пост худрука Ленкома — это целый тренд и новая эпоха "антрепризного театра", когда не "творцы", а "директора" руководят процессом. Вспомнили даже театр Моссовета, который после смерти Павла Хомского почти три года как живёт без "худрука", но в управлении.

Не стану обсуждать назначение Марка Борисовича и другие решения Департамента культуры Москвы. Также неочевидно, что это итоговое решение.

Активно обсуждается "дефицит кадров". Но, позвольте, режиссёров в активном возрасте, как говорится, в самом расцвете сил сейчас очень много. И каждый из них теоретически готов взять в управление театр. Все наши "модные" постановщики, за которых бьются смелые регионы, уровня Романа Феодори, Александра Молочникова, Семёна Серзина, Василия Сенина, освободившегося Евгения Марчелли, Павла Сафонова, учеников Захарова — Виктора Шамирова, Романа Самгина, Сергея Алдонина и многих других — готовы к своему театру и к диалогу. Но, похоже, к нему не готовы "заказчики".

Конечно, предложения о "сотрудничестве" из Москвы, СПБ и регионов поступают. Есть интересные варианты с большими гонорарами, модерновыми постановками, но не в столицах. Так постепенно театральный мейнстрим смещается в регионы, что неплохо, но за столицы обидно! Есть версия, что "молодняк", модные и относительно молодые режиссёры не готовы "брать на себя ответственность" и "возглавлять смыслы", но это не так. Результатом становится то, что кто-то возглавляет по два региональных театра, как Григорий Лифанов в Екатеринбургском ТЮЗе и Севастопольском театре драмы Луначарского. Не будем забывать и Павла Сафонова и его качественные антрепризные постановки.

Земля русская, а тем более российский театр, богаты талантами. Странно, что в сложившейся ситуации такие таланты игнорируются. Или просто некому предоставить список потенциальных руководителей?

Вообще, в ситуации с новыми худруками всё более заметной становится проявление "страусиной политики". Все знают, что проблема есть, но никто её не берётся решать. Скандал во МХАТе имени Горького после назначения продюсера Эдуарда Боякова художественным руководителем и молчаливый уход Татьяны Дорониной обозначили главное — полное отсутствие механизма смены руководителей театра и взаимодействие с уходящими с поста. Наверное, поэтому предпочтительнее "естественное и печальное разрешение вопроса".

Преемники — это вопрос не только самих руководителей, но и общей системы поиска и назначений, согласований. В театре вполне может появиться своеобразный институт "президентства", если проработать эту систему.

Если заглянуть в совсем недавнюю историю, у нас такой механизм уже существует. Вспомним, Армен Джигарханян был назначен в период директорства Виталины Цымбалюк-Романовской президентом театра.

Такие случаи могут быть уместны по аналогии с крупным бизнесом, когда создатели, руководители компаний отходят от оперативного управления, но участвуют в принятии концептуальных решений. Если бы в нашем театре у таких легендарных руководителей сохранялся ряд полномочий, право вето в том числе, при принятии важных решений, льгот и прочего, то, возможно, не вставал бы так остро кадровый вопрос и преемники определялись бы естественным путем.

Юрий Соломин, Галина Волчек, Александр Ширвиндт, Армен Джигарханян и многие другие, кому мы желаем долгих лет жизни, были бы рады взаимодействию с молодыми режиссёрами. Но кажется, что одних консультаций недостаточно. Наш театр "молодых" не заканчивается именами Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова. Есть с кем и как работать.

Пытаясь не замечать проблемы, есть шанс загнать без преувеличения великий русский театр в болото.