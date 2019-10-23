Лолита. Женщина без комплексов

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал желчь и сплетни о Лолите, напомнив, как она вытаскивала его, когда все от него отвернулись.

Спору нет, Лолита — знатный лицедей, искусный гистрион в юбке, но я если не слишком, то довольно хорошо её знаю, а понимаю и чувствую ещё лучше, тоньше и острее, чтобы знать наверное, как ей тяжко.

Кому сейчас нужны лирические подробности? Всем нужны вердикты и лайки, но я рискну и поделюсь вот такой. Я пять лет был безработным, и все эти пять лет меня кормили друзья, и Лолита была первой из них, и кормила она меня в буквальном смысле.

Она не резонёрствовала, а просто кормила, и я этим воспоминаньицем напоминаю вам, что это за человек, но главное — то, к чему мы пришли с ней в результате этих невероятно и сегодня непредставимо и недостижимо душевных посиделок.

А пришли мы с ней к тому, что слава и успех не тождественны счастью, больше того, есть крепнущее подозрение, что вовсе даже напротив. У неё тогда распался очередной союз, но держалась она стойко, рассыпая гривуазные шуточки, но, сколько я вижу, с каждым разводом вот это "стойко" становится всё менее стойким.

Каково вообще приходится женщине, чьи любимые стихи — ахматовские:

"Я не плачу, я не жалуюсь, Мне счастливой не бывать. Не целуй меня, усталую, — Смерть придёт поцеловать"?!

Нет никакой любовной науки, есть любовь только, только она, и бывает очень часто, что ты любишь, а тебя нет, и тебе надо с этим жить, или ты любишь, а тебя разлюбили, и тебе надо с этим смириться. Но, чтобы люди не переживали, Лолита даже в такую минуту устраивает карнавал.

Помните песню, которую пела старшая коллега Лолиты: "Расставанье — маленькая смерть"? Эта песня не про ту коллегу, эта песнь — про Лолиту. И я бы, желая поддержать подругу, написал бы злорадно, что экс-благоверный Дима сбежал от Лолиты потому, что она была слишком хороша для него, но зачем обижать неплохого парня?

Он ушёл потому, что она была слишком сложна для него. Как и для всех вас, давно не перечитывавших Ахматову и верящих, что Лолита — дама без комплексов.