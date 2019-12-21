Почему мужчины стали залипать на мыльные сериалы

Рэпер Рич — о том, почему то, что мужчины всегда считали мыльной оперой, эволюционирует и вовсю идёт в наступление на мужской мир.

Ясно, что понятие "женские сериалы" — условное, как и "мужские". Они, если хотите, общие. Другое дело, что раньше зарубежные сериалы, где главные роли исполняли женщины, имели довольно узкопрофильный характер.

Мы имели дело со всякими бессмертными историями о лучших подругах, которым за 30. Они вроде как не теряют оптимизма и надеются встретить свою судьбу, они неотразимы и сексапильны, других в этих сериалах просто нет. Они якобы задаются вопросами, как создать здоровую, крепкую семью, как вырастить детей, как сохранить страстные отношения с мужем или найти нового сексуального партнёра, как наладить отношения с подругами?

Мужчинам (с драматической точки зрения) смотреть все эти мыльные секс-оперы было не очень интересно, за исключением, быть может, "Хорошей жены".

В какой-то момент я наткнулся на проект HBO "Милдред Пирс", который в 2011 году получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса". История про мать-одиночку, решившую строить свой кулинарный бизнес в трудные годы Великой депрессии, убедила меня в том, что скоро начнут появляться серьёзные многосерийные работы про женщин.

А в 2017 году шквал отличных женских сериалов чуть ли не смёл все мужские проекты, которые продолжаются и по сей день. Плевать, что это звучит по-сексистски.

Выходит первый сезон "Большой маленькой лжи" с Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли, который берёт сразу четыре "Золотых глобуса" и четыре "Эмми" и становится, наверное, лучшей драмой в том году. В 2019-м вышло продолжение, где к знакомым пяти главным героиням присоединяется Мерил Стрип. За первым сезоном угнаться не удалось, однако уровень всё равно выдержали.

Также в 2017 году сервис Hulu выпускает сериал "Рассказ служанки", который забирает россыпь наград и растягивается на ненужные четыре сезона. Сериал, где тоталитарное государство будущего, где лишь одна женщина из ста способна родить ребёнка, а низший класс женщин превращается в своеобразные инкубаторы, получился сильным и убедительным. Главную героиню феноменально сыграла Элизабет Мосс.

Менее заметно в том же году стартанул нетфликсовский комедийно-драматический телесериал "Блеск", который, несмотря на свою специфику, ничем не уступает вышеперечисленным сериалам. В общем, это очень остроумная и очаровательная история про становление женского рестлинга. Все ждут четвёртого сезона, поскольку три предыдущих шли примерно на одинаково высоком уровне.

Кстати, вышеперечисленные сериалы имеют высокий рейтинг на всех платформах. Продолжим поход по женским остроумным многосерийкам.

"Дрянь" — это прозвище главной героини одноимённого сериала. Непонятно, почему у проекта, где сексуально озабоченная лондонская женщина, влюбившаяся в священника, всего два сезона. Второй вышел в этом году и ничуть не проигрывает первому. Так же быстро закончились отличные сериалы "Острые предметы" с Эми Адамс и "Девушка по вызову".

Буквально в этом месяце состоялась премьера третьего сезона исторического комедийно-драматического сериала "Удивительная миссис Мейзел". От совершенно очаровательной домохозяйки уходит муж, и она становится успешным стендап-комиком. Море остроумных диалогов на фоне Нью-Йорка 50-х годов плюс талантливое раскрытие разных сторон быта еврейских американских семей.

Нельзя не упомянуть "Вражду", где Джессика Лэнг играет кинозвезду Джоан Кроуфорд, а Сьюзан Сарандон играет Бетт Дейвис. Наслаждение смотреть, как враждуют две величайшие кинозвезды 60-х.

В этом году наконец-то "Эмми" досталась сериалу "Убивая Еву", получившему также три награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Основанная на сюжетах романов Люка Дженнингса лента повествует нам о двух одержимых друг другом женщинах.

Одна — психопатическая наёмная убийца, вторая — аналитик MI5. Не оторваться.

Закончу свой комплиментарный текст о женских сериалах на гениальной премьере этого года — "Почему женщины убивают". Если кто-то скажет, что есть более остроумный сериал с мужчинами в главных ролях, я сильно удивлюсь. Не видел, например, ничего увлекательнее того, когда три женщины, живущие в разное время в одном и том же особняке, сталкиваются с супружеской неверностью.

Этот сериал доказал, что следить за женщинами, которые хотят убить своих половых партнёров, гораздо интереснее, чем за теми, кто их ищет.

Вроде бы рассказал про женские сериалы, а получилось, будто произнёс длинный тост женщинам. Пусть так и будет.