Украинский футболист с душой нациста

Рэпер Рич — о том, как непросто живётся поклоннику Бандеры футболисту Зозуле в просвещённой Европе.

Случилась довольно забавная и показательная история, о которой вам не расскажут молодые и прогрессивные блогеры.

Некоторые считают, что футбол — дело жизни и смерти. Они ошибаются: футбол гораздо важнее, особенно если дело касается футболистов-нацистов.

Так вышло, что воскресная игра в Мадриде между "Райо Вальекано" и "Альбасете" была прервана из-за поведения фанатов, которые оскорбляли украинского форварда Романа Зозулю. В частности, болельщики скандировали "Зозуля, ты грёбаный нацист" и показывали игроку средние пальцы.

Испанские команды доиграли до перерыва, но позже футболисты "Альбасете", команды Зозули, отказались выходить на второй тайм. По словам вице-президента клуба, парень так расстроился в раздевалке, что залился слезами. Однако потом собрал волю в кулак и прокомментировал ситуацию: "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист, а потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо". Вытер слёзы и отреагировал в духе Геббельса. Молодец! Проявил нордический характер и жёстко ответил врагам Третьего рейха.

Стоит заметить, что помимо каждодневного душа Роман Зозуля любит фотографироваться с бойцами АТО, с которыми он плотно общается и дружит, а также оказывать финансовую помощь украинской армии, ну и, конечно же, футболист — большой фанат идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Сейчас без этого никак.

Кстати, до этого Зозуля играл за "Райо Вальекано". И оттуда его ультимативно выдавили за поддержку АТО. Испанские нетолерантные фанаты приехали на базу и заявили: "Или он, или мы". У них с собой был баннер, надпись на котором гласила: "Вальекас не место для нацистов. Убирайся отсюда!" Вальекас — это рабочий район Мадрида, где, видимо, живут нетерпимые и, как заметил Зозуля, немытые испанцы. Прямо как у нас в России. Такое же зверьё.

Более того, после окончания тренировки фанаты-антифашисты блокировали офис клуба, расписав стены лозунгами: "Вальекас вместе с Донбассом", "Вон Зозулю из Вальекаса", "Вальекас встаёт на тропу войны. Нет нацистам".

Блин, ну почему об этом не снимают блогов?

Представьте, что бы было, если бы из-за украинца, поддерживающего АТО, сорвали матч в России и вывесили бы такие плакаты? На этот матч сразу же вылетели бы Леонид Парфёнов со своим "Парфеноном", Юрий Дудь со своим "Вдудём", Алексей Пивоваров со своей "Редакцией", Ирина Шихман с "А поговорить?" и так далее.

Говорят, что Зеленский назвал украинского футболиста "настоящим патриотом", которого "поддерживает вся Украина", и это в очередной раз доказывает то, что главные люди страны продолжают (до этого Порошенко приравнял бывших членов ОУН и УПА к ветеранам Великой Отечественной войны) подписывать весь народ Украины на любовь к Степану Бандере, что довольно несправедливо, учитывая, что уважением он пользуется только у небольшой агрессивной части Украины. Даже один из виднейших продюсеров Украины Юрий Бардаш в свежем интервью Дудю сообщил о том, что такая ситуация его чрезвычайно волнует.

Вот так вот непросто поживают футболисты-нацисты в просвещённой Европе.

Оказывается, бывает разная Европа: тут и политики с интеллектуалами, и простые работяги, и эта ситуация очень похожа на Россию. Тут возникает вопрос: в какую Европу стремится Украина? Случай Зозули тут очень символичен. Хотел в Европу, и вот…

Не так страшно ночью сфоткаться с Бандерой и бойцами АТО, как днём играть на европейском стадионе.