Антироссийский альянс на Ближнем Востоке пожирает сам себя

Журналист Владислав Мальцев — о том, как Москва вновь показала всему миру "политическое дзюдо".

Турецкий парламент принял решение, позволяющее ввести войска страны на территорию эмирата Катар в Персидском заливе. Необходимость десанта янычар в аравийских водах понятна: на днях Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Йемен, временное правительство Ливии и Мавритания разорвали не только дипломатические отношения, но и транспортное сообщение с Катаром, обвинив его в поддержке международного терроризма.

Несложно понять, что разгоревшийся конфликт вполне может закончиться для Катара "принуждением к миру" со стороны несоразмеримо более мощного в военном плане Эр-Рияда, получившего ранее ценный практический опыт в ходе аналогичной операции в Йемене. Свои отборные части могла прислать не менее грозная армия Египта, озлобленная поддержкой Катаром террористических "Братьев-мусульман"*. В ответ очень маленький, но очень богатый Катар оперативно купил "ограниченный военный контингент" из далёкой, в том числе этнически и исторически, Турции, как когда-то римские императоры нанимали дружины королей варварских племён.

Ранее Катар и Турция уже сотрудничали в аналогичном плане в Сирии: шейхи щедро выделяли деньги, благо третьи по величине в мире месторождения газа давали средства, а турки предоставляли свою территорию для подготовки и вылазок боевиков. Но открыто отправить сотни, если не тысячи, турецких солдат защищать арабского эмира от соседей — нечто совсем иное. Тем более, в отличие от пограничных территорий Сирии и Ирака, некогда принадлежавших Османам и населённых этнически близкими туркоманами, Персидский залив эрдогановская Турция никогда не считала "своим".

Для России и Сирии это означает, что силы Катара и Турции будут сейчас направлены не на свержение Асада или захват части Сирии, а на борьбу с коалицией арабских стран во главе с Саудовской Аравией. И последним явно будет какое-то время не до Сирии. У боевиков ослабнет финансовая и оружейная поддержка, но главное — рухнут надежды на военную интервенцию из-за рубежа по образцу Ливии 2011 года.

Мало кто помнит, но в начале 2016 года и Турция, и Саудовская Аравия, и Катар вошли в альянс, ставивший целью удар по Сирии, где уже находились части российской армии и флота. Демонстрацией силы альянса стали прошедшие в Саудовской Аравии с 26 февраля по 10 марта 2016 года учения "Северный гром", собравшие в непосредственной близости у границы Сирии более 350 тыс. солдат, 20 тыс. танков и 2,5 тыс. самолётов из 20 стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Такой армады регион не видел со времён "Бури в пустыне" 1991 года. Всем было ясно, что это последняя репетиция перед массированным вторжением.

Россия тогда показала миру своё "политическое дзюдо". 14 марта 2016 года президент Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. Враги успокоились, сочтя себя победителями, и распустили собранную армию вторжения. Вскоре выяснилось, что наши лётчики и спецназ никуда не ушли, но вторжения из Турции (аэродромы которой уже начали обживать саудовские лётчики) и Саудовской Аравии удалось избежать. Спустя год бывшие союзники уже сами готовы рвать друг другу глотки, а Москва выступает практически в роли арбитра между ними, проводя переговоры с каждой из сторон.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.