Когда сосед убивает людей, мы почему-то смеёмся

Журналист Марина Котова — о том, как отреагировали соседи на действия "раменского Рэмбо".

Убийства, стрельба и взрывы — всё это страшно, но всегда далеко. Мы узнаём об этом из новостей за вечерним чаем. И никто не догадывается, что в это время сосед берёт в руки ружьё и стреляет в мужчину, что живёт напротив, не задумываясь ни на мгновение отправляет следом груду дроби во второго, а всего через пару часов уже бросает гранаты в силовиков.

Под пули "раменского Рэмбо" попали и случайные прохожие, что прогуливались по Пушкинской улице, где велась стрельба. То есть буквально любого жителя нашего посёлка могла зацепить агрессия или безумие, которые охватили Игоря Зенкова. Кажется, сохранить самообладание в такой ситуации почти невозможно. Однако реакция людей на происходящее крайне удивила меня.

Поглазеть на всё прибывающих бойцов Росгвардии вышли чуть ли не все жители близлежащих домов. Кто в тапочках, кто с чашкой кофе. Все обсуждали происходящее, выясняли, кто знаком с новоявленным "Рэмбо", а также шутили на тему того, что наконец-то и о Кратове заговорят.

Мужчины быстро сбегали до ближайшей палатки, взяли пиво с чипсами и стали ждать штурма. Попутно они обсуждали возможные пути отхода для преступника, споря, чей же план лучше.

— Огородами надо уходить, через Симбирскую.

Кому-то звонили обеспокоенные жёны, но слышали бескомпромиссное:

— Нет, Нин, пока не жди! Без меня тут никак не разберутся.

Дети младшего школьного возраста играли в непосредственной близости от зоны спецоперации, молодёжь обзванивала друзей, приглашая поглазеть на происходящее.

Каждый новый выстрел или хлопок становился причиной бурных споров:

— Это он из "Сайги" бьёт.

— Да не, не похоже, там что-то другое.

Звёздами дня стали прилично подвыпившие соседи стрелка. Они умудрялись проходить в зону оцепления и возвращаться с новостями о том, как проходит спецоперация. С ними все общались вежливо и учтиво, а после делали селфи на память. Сами же выпивохи радостно звонили знакомым, рассказывая, по каким каналам в ближайшее время их будут показывать.

Периодически появлялся отягощённый высоким званием полицейский. Он грозно кричал на собравшихся и требовал, чтобы все ушли с линии огня. Все послушно разбредались по ближайшим кустам, где отсиживались ближайшие минуты три, а после вновь занимали свои наблюдательные посты.

— Не, сейчас уйти не могу, а то всё интересное пропущу, — всё повторял жене мужчина.

Девушка лет двадцати подошла к другому полицейскому, что единолично создавал оцепление, периодически появляясь в толпе.

— А когда же штурм начнётся? А то уже кушать хочется, — невинным голосом спросила она.

Все жаждали зрелищ!

Апофеозом происходящего стала десятиминутная канонада салюта. Настоящего праздничного салюта, который озарил небо в соседнем Раменском, где завершили празднование Дня города.