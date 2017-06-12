Америка сопротивляется шариату

Журналист Владислав Мальцев — о том, как Штаты выходят из-под власти исламских законов.

В более чем 20 городах США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл и калифорнийский Сан-Бернардино (здесь в 2015 году пара мусульман пакистанского происхождения устроила массовый расстрел "неверных"), прошли демонстрации против распространения на территорию страны законов шариата.

Стоит уточнить: законы шариата, то есть исламского религиозного права, в Штатах уже действуют. Американская юстиция признаёт их для иммигрантов из исламских стран, прежде всего в области семейного права (ведь многие из приезжих регистрировали свой брак только в мечети). Этот подход приводит к тому, что для этой категории жителей страны де-факто становятся необязательны её светские законы.

В июне 2009 года огромный общественный резонанс вызвало решение семейного суда в графстве Хадсон, штат Нью-Джерси, по делу пары иммигрантов из Марокко, в которой муж регулярно насиловал жену. Судья оправдал насильника, так как тот сослался на то, что по шариату женщина не имеет права отказать мужу в сексе, а также на дозволение религиозных узаконений на насилие в семье.

Как отметил известный консервативный политик-республиканец Ньют Гингрич, американский суд в данном случае попросту "отказался применить американский закон" на территории Штатов. Американцы почувствовали себя в осаде внутри собственной страны, сопоставив решение суда либерального штата с приходом в начале 2009 года в Белый дом Барака Хусейна Обамы, которого 40% жителей страны считало мусульманином.

29 июня 2010 года губернатор-республиканец Луизианы подписал закон № 714, запрещавший действие "иностранных законов" на территории штата. Аналогичные вскоре были внесены в ряде консервативных штатов Юга и Запада. В Оклахоме "запрет судам рассматривать дела или выносить приговоры на основании шариата" вынесли как поправку № 755 к конституции штата на референдум, на котором 2 ноября 2010 года она была принята 70,08% голосов. Однако федеральный судья оперативно заблокировал поправку, лишний раз убедив рядовых американцев в том, что источник заговора против их свобод находится в Вашингтоне.

В 2011 году лидеры республиканцев Сара Пейлин, Мишель Бахманн и Ньют Гингрич начали публичную кампанию против законов шариата. Критиковавшему истеблишмент кандидату удалось победить в некоторых штатах Юга, прежде чем его сокрушил миллионер-мормон Митт Ромни.

Однако сопротивление шариату не прекратилось. К лету 2013 года уже семь штатов Юга и Запада — Луизиана, Аризона, Канзас, Оклахома, Южная Дакота, Теннесси и Северная Каролина — приняли соответствующие законы. 4 ноября 2014 года, в четырёхлетнюю годовщину референдума в Оклахоме, с не менее убедительным счётом победили сторонники запрета шариата на конституционном референдуме в Алабаме: 72,33% за от 962 тыс. избирателей.

Подобные настроения ширились и вылились в 2016 году в триумфальное шествие Трампа в американской глубинке.

Интересно, что прошедшую на днях демонстрацию под лозунгом "Защитим Америку" в Сиэтле атаковали боевики в чёрном с красно-чёрными флагами анархистов. Борцы за освобождение женщин предпочли поддержать право мужей их избивать и насиловать, и понятно почему. Ранее анархисты и антифа уже нападали на митинги мирных сторонников Трампа.