Покажи себя, мальчик

Колумнист Мария Алексеева — о том, зачем сильным и независимым девушкам стриптизёры на дом и насколько этот сервис соответствует идеям феминизма.

Современные понятия феминизма, казалось бы, невозможно сделать более смехотворными и абсурдными, но, как говорится, со дна постучали.

Изначальное движение феминизма уже давно забыто, сейчас борьбу за равные права представляют закомплексованные и невероятно бодипозитивные (бодипозитив — это феминистское движение, целью которого является побудить людей принимать тело других таким, какое оно есть), причём зачастую в это понятие вкладывается не уход за собой и своим здоровьем, а публичное превознесение недостатков и болезней. Возможно, даже психических.

Никто уже не помнит, что женщинам запрещали работать, голосовать и вообще всячески притесняли часть населения по половым признакам. Сейчас в большинстве стран, где так активно лоббируются подобные движения, совершенно нет проблем, о которых изначально говорило движение.

Мы все сидим в офисе, в кафе на фрилансе, ходим на избирательные участки, дома наш голос зачастую имеет гораздо больший вес, чем мужской. Казалось бы, остаётся лишь радоваться тому наследию, что дошло до нас.

Но некоторым женщинам этого мало — будь их воля, скорее всего, они бы пришили себе какой-нибудь интересный половой орган, лишь бы быть ещё ближе и равноправнее к мужчинам. Они считают, что важно добавить в правительство больше женщин (которые и без того предлагают узаконить побои), считают, что необходимо выставлять напоказ волосы в любых местах, пятна крови размазывать прохожим по лицу.

Ведь это так ярко показывает женскую силу и независимость, правда же?

Сейчас одна яркая деятельница из секс-структур (ничего противозаконного, просто женщина рассказывает всем, как правильно трахаться) решила, что нам стоит ещё больше приблизиться к обществу мужчин. И запустила приложение для вызова стриптизёров.

Сначала это может показаться довольно забавным: ты сидишь с подругами, распиваешь вино, тут вы парой кликов на своём смартфоне вызываете на задрипанную кухню в хрущёвке молодого парня, обмазанного маслом и готового исполнять ваши фантазии.

Всё! Мы добились равноправия в этом жестоком мире.

Но спустя буквально пару минут приходит осознание того, что женщины не хотят никаких равных прав. Они просто, как дети, хотят ту же самую игрушку, которая есть у их соседей или братьев. Они не до конца понимают, зачем именно им это необходимо, но острая нужда уже затмила разум.

Мы громко кричим на каждом углу о том, что хотим такую же зарплату, не хотим, чтобы засаленные глазки толстого и одутловатого кабана смотрели на наши колени в метрополитене, не хотим быть сексуальными объектами. Мы хотим быть полноценными и не запуганными единицами общества.

Так почему же сейчас представительницы прекрасного российского феминистического движения с таким восторгом приняли новую иконку на экране своих смартфонов? Не является ли такой низкий способ получения мужского внимания и тела (за деньги!) определённой субъективизацией мужчин?

Не идут ли сейчас феминистки по той тропе, по которой раньше ровно маршировали носители членов, которых они так яро и самозабвенно пытались предать анафеме?

Возможно, именно сегодня мужчинам стоит достать плакаты и выйти на марш против женщин, которые хотят от них только тела.