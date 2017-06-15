Слив засчитан

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему вышедшие на Тверскую участники акции оказались обмануты и преданы своим лидером.

Ой как все опасались "Гигарамы". Мол, это палево и сдача личных данных. Кошмар, ужас и ГУЛАГ. Я, конечно, понимаю, что журналисты люди тёмные и не в курсе цифровых технологий — очень остроумных, но достаточно простых. Погуглите уже наконец по тегу gigafoto. И перестаньте волноваться, что ваше лицо опознают: Find Face в вашем "фейсбуке" это делает миллиардными пачками — и что? Да ещё и вы сами селфитесь на любом митинге как подорванные — думаете, это только для вашей девушки? Ну-ну. Но сдача персональных данных и портрета в учительскую с деканатом — это уже совсем другое. На самом деле устроителям митинга 12-го числа наплевать на ваши экзамены. Самое страшное в гигафото — это то, что оно могло показать, сколько реально человек может поднять на баррикады мсье Навальный.

Ведь каждый раз между "наблюдателями", "организаторами" и "полицией" (все термины условны, потому как взаимозаменяемы) после протестных маршей происходит бодание телёнка с дубом: а мы говорим — нас был миллион! А мы говорим — вас было 5000 при завяленной одной тысяче. Наблюдатели шушукаются: "Чёрт его знает — не уверены". Организаторы мечутся между спонсорами и штрафами: им надо одновременно выдать высокие показатели и не слишком нарваться на санкции со стороны города.

Простой анализ преддемонстрационной истерики на 12-е число показывает, что главный страх организаторов — это демонстрация печальной реальности. Митинги провалились. При этом разрешённый митинг людей на Сахарова, которые хотят всё-таки разобраться с реновацией и что она им несёт, был убит лидером оппозиции. По принципу "разделяй и властвуй". Микрофоны, плазменные панели? Чё? Ты что, Led Zeppelin, что ли? Вон битлы озвучивали Шеа-стадион своими сотками комбиками Vox и не парились — потому что их слушали.

Сдаётся, что поёшь ты всё-таки хуже Роберта Планта. Но дело сделано — обманутые и преданные митингующие на Сахарова чувствовали себя как меньшинство в самом плохом смысле слова. Весёлые молодые люди перекинуты на другой объект. Кстати, потом и они будут преданы, когда адвокатики будут на суде врать, что ты никого никуда не звал, а выражал своё личное частное мнение.

То есть вот вы — никто, запомните. И вас никуда не звали. И всё так получилось, как получилось, именно потому что вы — пыль под ногами популярного блогера. И поэтому распылённый протест вылился частично в стояние у здания "Извеcтий", а частично — в толпе, которая прорывалась к реконструкторам на Тверскую дальше.

Никто из них вообще не знал, что делать, как делать, зачем. Ну, кроме нескольких бритоголовых в тренировочных штанах и кроссовках, чтобы быстрее бегать от полиции. Остальным оставалось тупо напирать, потому что это бессмысленно — прорываться на территорию, где идёт городской праздник. И опасно, в общем. Для всех участников.

Но организаторам-то было наплевать, что и как будет и с этими прекрасными молодыми людьми, и с остальными, не менее прекрасными. Кстати, теперь реконструкторы обещают прийти на первый попавшийся прогрессивный митинг и немножко постучать в щиты и пострелять холостыми.

Так что налицо — полный разброд и хаотическое передвижение народа. Которого, кстати, пришло подозрительно немного. Особенно по сравнению с тем, что собирала та же Винокурова против реновации. И за это — за качество и количество — была предана анафеме не только Навальным, но и его хомячками.

Но мы же помним: главный принцип — разделяй и властвуй. Навальному не нужен никто вокруг на оппозиционном поле, и он старательно вытаптывает поляну. Как интересно — ведь именно в этом оппозиция обвиняет своих противников. И полная дезорганизация протеста — это повод замаскировать низкую явку. Достаточно посмотреть лайфовскую "гигараму", снятую в сторону "Известий".

Она уже, кажется, разобрана по всем бложикам по частям. Народ прикалывается и ищет дырки в стыковках разных файлов, ловит "призрачного мента" и дивится людям с дырками вместо лиц. Но технология — это такая вещь с дырками. Но не настолько большими, чтобы не понять, сколько народу пришло. Потому что теперь все считаются буквально по головам. А на фотке — отличные симпатичные молодые ребята, которые заняты важным делом: они протестно крякают.

Ну хорошо — по мощам и елей. Я бы тоже покрякал, если бы не выглядел при этом как пожилой придурок. А молодым всё к лицу. Мне эти новые лица больше нравятся, чем обычные завсегдатаи протестных гуляний, которые на вид — какая то демшиза из 90-х, которую выгнали за пьянство и разврат с Грушинского фестиваля КСП. Так что ещё парочка таких подстав со стороны лидера — и можно считать, что чувак свою оперативную задачу выполнил. Пусть зайдёт уже в Кремль не только за паспортом, но ещё и за медалью. Слив засчитан.