Донбасс как фигура умолчания: о чём не рассказал Владимир Путин

Журналист Андрей Бабицкий — о том, что молчание президента о ситуации на Донбассе сказало гораздо больше, чем может показаться.

Прямая линия с Путиным ввергла в душевное расстройство не только представителей нашей прогрессивной общественности — с ними как раз всё ясно, они и смотреть садились, если садились, с единственной целью: изобличить кровавого тирана — в глупости, бесчеловечности, непомерных властных амбициях; в общем, в чём получится в очередной раз. У них, как обычно, всё заладилось. По каждой позиции нашлись доказательства. Бог с ними, они так устроены и с этим ничего поделать нельзя.

Мне показалось не совсем обоснованным разочарование, постигшее людей вполне разумных, в связи с тем, что глава государства во время эфира ни разу не упомянул о Донбассе. Прошёлся по Порошенко, привёл биографические данные Медведчука, то есть тема Украины была затронута, а для двух мятежных республик, которые уже более трёх лет подвергаются обстрелам, где постоянно гибнут люди, не нашлось и пары слов. Да что там пары, и одного не было сказано! Правда, уже после четырёхчасовой беседы, отвечая на вопрос корреспондента "Комсомолки", Путин отделался хотя и позитивной по содержанию, но достаточно формальной фразой.

Я могу понять горькие чувства тех, кому небезразлична участь русских людей, проживающих на непокорной и непокорённой территории, обороняющих собственный дом, стоящих в том числе и за всех нас, за право оставаться русскими, за русскую культуру, язык, историю.

Но вывод "Донбассу ничего не светит" — так подвела итоги прямой линии одна знакомая по "Фейсбуку" — мне кажется в корне неверным. Путину было что рассказать о происходящем здесь, об участии России в судьбе региона, но есть вещи, которым суждено до поры до времени оставаться фигурами немотствования, безмолвия, поскольку открытый разговор о них легко может быть использован как аргумент против нашей страны теми силами, которые денно и нощно обвиняют российское государство в агрессии против Украины.

"Ситуация в Донбассе законсервирована на неопределённое время", — с сожалением констатируют и сами жители республик, и сочувствующие им россияне. Я готов согласиться с этой формулировкой — действительно, никаких прорывов или схлопываний на донбасском направлении не ожидается.

Но это наше направление, и тот факт, что его удалось укрепить, то есть законсервировать, мне кажется хорошей новостью. Уже более трёх лет в Донбассе продолжается война. Украинская сторона сосредоточила вдоль линии соприкосновения колоссальные силы и ресурсы. Речь идёт о трёхкратном (некоторые утверждают, что четырёх-) превосходстве в живой силе и технике. Этой группировки вполне достаточно, чтобы пойти на прорыв, в наступление, и попытаться смять примерно тридцатитысячную армию защитников Донецкой и Луганской народных республик.

Это вполне могло бы получиться, однако Киев даже не думает штурмовать мятежные территории. Как вы думаете, что его останавливает от этого шага? Совершенно ведь точно не человеколюбие и альтруизм. Просто там, в цитадели безумия, на уровне инстинктов всё ещё как-то продолжают работать механизмы торможения, когда речь заходит об элементарном самосохранении.

Понятно, что если Украина двинет свои орды на прорыв, то их ожидает бесславная участь тех тысяч безымянных украинских героев, чьими телами были усеяны поля сражений в иловайском или дебальцевском котлах. То есть, несмотря на то что их мозги отшиблены напрочь, нынешние руководители Украины, в отличие от многих россиян, точно знают, они в этом уверены, как в "Отче наш", что "русские своих не бросают".

На этой неделе очередной дегенерат из украинского политикума заявил, что наступательная операция могла бы быть успешной, если бы Россия не стала применять авиацию. То есть они верят в "не бросают" вплоть до убеждённости в готовности российского руководства применять все силы и средства для защиты русских Донбасса. А мы не верим.

Ситуация законсервирована именно в этом смысле. Врагу понятно, что республики находятся под плотной опекой, под безусловной охраной, что Москва не позволит Украине оттяпать ни пяди донбасской земли.

О чём ещё не рассказал Путин. Он не рассказал о том, что российские специалисты сегодня управляют вооружёнными силами ЛДНР, натаскивают их, постоянно повышая уровень боеготовности и обороноспособности. Хорошо или плохо они справляются со своими задачами — вопрос отдельный, важно, что это продуманное решение руководства страны. Не забудем и о том, что боевые подразделения обеспечены — пусть даже и в недостаточном, как считают некоторые, объёме — оружием, боеприпасами, формой, получают денежное довольствие.

Глава российского государства не рассказал ещё и о том, что бюджеты республик более чем на 80 процентов формируются из России, то есть наша страна выплачивает зарплаты и пенсии почти 3 миллионам человек, ремонтирует дороги, курирует медицину и образование, пытается вдохнуть жизнь в промышленный комплекс региона.

Да, люди живут небогато — деньги, которые они получают, невелики по российским меркам. Но Россия сегодня не располагает ресурсами, чтобы поддерживать приемлемый уровень жизни собственных граждан, поэтому финансирование Донбасса происходит по принципу — что можем, то делаем. Надо сказать, что есть моменты, которые позволяют выживать, несмотря на невысокие зарплаты и пенсии.

Это бесплатная медицина, замороженные на предвоенном уровне коммунальные тарифы — в России и на Украине они на несколько порядков выше, — бесплатное питание в дошкольных детских учреждениях и школах. Кстати говоря, такая любопытная деталь, которая прекрасно демонстрирует, что Россия и Донбасс — это всё в большей степени единое целое. В донецких вузах учится молодёжь из России — Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, других регионов. Обучение качественное и профессиональное, а обходится родителям в разы дешевле, чем дома.

Проблем в Донбассе хоть отбавляй, но это проблемы российские и русские уже более трёх лет. Это наша территория на линии фронта, обороняющая себя, а заодно и весь Русский мир. Война, конечно, это бесконечное горе, но и высокое предназначение защищать с оружием в руках то, что дорого, что имеет цену, равную жизни. Именно Донбасс помог определиться в том, что наша идентичность, наша культура, наши герои, наше прошлое достойны того, чтобы сражаться за них не на жизнь, а на смерть.

Всего этого Путин не рассказал, но вы ведь и сами всё прекрасно знаете. Просто не надо разочаровываться по пустякам.