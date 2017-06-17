Когда дипломаты молчат, говорят пушки

Журналист Айк Халатян — о том, зачем руководство Азербайджана повышает градус напряжённости на границе с Карабахом.

В Нагорном Карабахе вновь жарко. Накануне вечером Минобороны Арцаха сообщило о гибели трёх армянских военнослужащих в результате обстрела из станкового противотанкового гранатомёта. А уже утром карабахское оборонное ведомство проинформировало о гибели ещё одного военного в результате действий азербайджанских ВС.

При этом, пока политическое руководство Армении и Арцаха требует от стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ адресных заявлений и конкретных мер в отношении виновной в нарушениях режима прекращения огня стороны, военные власти Арцаха обещают жёсткий и непропорциональной ответ на гибель своих военнослужащих.

К слову, нынешнее обострение ситуации происходит на довольно интересном фоне. Только что завершились крупные азербайджано-турецкие военные учения в Нахичевани (пять тысяч военнослужащих и 250 единиц техники). А уже 19 июня в республике стартуют новые крупные учения с участием до 23 тысяч военнослужащих.

К этому добавляются серьёзные социально-экономические проблемы Азербайджана из-за резкого сокращения доходов в связи с падением цен на нефть, следствием чего стала угроза дефолта крупнейшего банка республики и тяжёлая ситуация в банковской системе страны.

Не стоит забывать и о жёсткой критике со стороны европейских парламентариев из-за ситуации с правами человека в Азербайджане, катализатором которой стало похищение в Тбилиси (и последующий арест в Баку) оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы. Складывается впечатление, что эскалация напряжённости на передовой постепенно становится для азербайджанских властей средством отвлечения внимания своего общества (да и международного сообщества) от внутренних проблем.

К тому же официальный Баку уже несколько лет шантажирует посредников, угрожая развязать новую войну и надеясь, что те сумеют надавить на Ереван и добиться от него уступок в переговорном процессе. С учётом того, что данная политика пока не приносит успехов на дипломатическом фронте (ни Армения, ни посредники не верят в способность Баку пойти на крупномасштабную войну), руководству Азербайджана приходится повышать градус напряжённости на передовой, дабы доказать, что угроза войны не является блефом.

Дальнейшее развитие ситуации в зоне конфликта будет во многом зависеть от стран-сопредседателей. От того, сумеют ли они обеспечить внедрение механизма расследования инцидентов на передовой, о чём договорились президенты Армении и Азербайджана в прошлом году на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Пока Баку саботирует эти договорённости, опасаясь, что это ограничит его способность воздействовать на переговорный процесс путём нагнетания напряжённости на передовой.

Однако отсутствие внятной реакции посредников чревато возобновлением крупных столкновений в зоне конфликта наподобие прошлогодней апрельской "четырёхдневной войны". Ведь отсутствие международной реакции вынудит армянскую сторону к более жёстким ответным действиям, чтобы противник и посредники не сочли хладнокровие признаком слабости. Да и азербайджанские генералы, получив карт-бланш на эскалацию, могут в своём рвении выслужиться перед политическим руководством, вывести ситуацию из-под контроля, когда обстрелы и попытки диверсионных вылазок могут вылиться в крупные боестолкновения.

Хочется надеяться, что страны-сопредседатели, в первую очередь Россия и США, сумеют позабыть о своих разногласиях в других регионах и сообща предотвратят угрозу новой войны. Тем более что в данном конфликте их позиции и подходы намного более схожи.