Сказка про Золушку, или Почему мы ищем себе подобных

Колумнистка Мария Алексеева — о том, что любовь, как и деньги, сходится неслучайно.

Я не раз говорила о деньгах и их значении в отношениях. В очередной раз оговорюсь, что вложения должны быть равнозначными — если не по сумме средств, то хотя бы по эмоциональной отдаче.

Каждый день мы наблюдаем за тем, как тысячи пар складываются из, казалось бы, совершенно не подходящих друг другу людей. Это провинциальные, амбициозные девчушки, которые купили на последние деньги красивое платье и "склеили" себе в модном клубе какого-нибудь богатого папочку.

Это успешная бизнесвумен, нашедшая себе непризнанного гения, желательно творческого. Поэт, музыкант, художник. Степень непризнанности стоит выбирать, конечно, самую высокую. Чтобы больше страданий и депрессий раскрашивали яркими красками рутинный документооборот и встречи вышеупомянутой мадам.

Если первые, скорее всего, сублимируют отсутствие семьи, пытаются заглушить комплексы, или просто ищут красивую картинку, то вторые занимаются точно тем же. Мужчины хотят востребованности, женщинам нужно о ком-то заботиться.

Но суть в том, что счастье в обоих вариантах маловероятно.

Можно сколько угодно рассуждать о том, что для настоящей любви нет преград, но верите ли вы в реальность этих чувств? Безусловно, в таких союзах может быть страсть, привязанность, симпатия, но Любовь, в том понимании, к которому мы привыкли, — вряд ли.

Конечно, писатели и режиссёры дали нам миллионы сценариев, доказывающих, что молодая и амбициозная красотка, приехавшая покорять Москву (или любой другой город), может завоевать сердце успешного бизнесмена и стать его верной супругой до конца жизни. Но все мы понимаем, что это лишь сказка, которую можно успешно продать.

В реальной жизни очень важен схожий уровень социального положения, отчасти финансового и, безусловно, эмоционального.

Будучи активным и востребованным менеджером, ты вряд ли станешь интересоваться плотником или охранником. Просто потому, что вам будет не о чем общаться. Я не отрицаю, что все профессии хороши и среди этих людей может быть кто-то попавший в такие сферы деятельностей случайно, просто потеряв свой красный диплом МГУ по экономике. Но в это тоже верится с трудом.

Всё же мы стараемся искать партнёров, опираясь на собственные интересы, и если хотим познакомиться с кем-то в баре, то идём в то место, которое нравится, а не в дешёвую пивнушку, потому что там больше шансов.

Мы выбираем тех, кто будет водить нас туда, где красиво, кормить тем, что вкусно, отдыхать там, где хорошо.

И нет в этом никакой меркантильности и мерзости, такова жизнь. Хотя, конечно, если вы сейчас сидите и доедаете лапшу быстрого приготовления, то, может, стоит пересмотреть "Золушку", а потом сходить в бар. Вдруг повезёт.