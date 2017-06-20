Запрет гей-пропаганды защищает право на свободу мнения

Журналист Владислав Мальцев — о том, кто и как навязывает людям одну точку зрения на мир.

Европейский суд по правам человека признал неправомерным закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, принятый Россий в 2013 году, сочтя, что он нарушает пункты 10 (свобода выражения мнения) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции по правам человека и основным свободам. Без криков и эмоций разберём, есть ли тут дискриминация и запрет на свободу мнения?

В России нет уголовной ответственности за гомосексуализм, существовавшей в ХХ веке и в Советском Союзе, и во многих образцовых демократических странах Запада, например США и Великобритании. Это отличает нас от современных стран третьего мира.

Что и почему у нас запрещено?

— Мы хотим, чтобы каждый человек мог самостоятельно сделать свой выбор, достигнув взрослого возраста, — откровенно пояснил мне несколько лет назад один из депутатов Госдумы. — Но именно будучи взрослым! Подростки ещё не обладают жизненным опытом и самостоятельной волей, а западные массмедиа просто агрессивно навязывают им гомосексуализм как привлекательный и одобряемый современным обществом выбор. Мракобес, что с него взять?

Хотя отсылок к Ветхому Завету, призывов побивать камнями, пресловутого "выбросить органы на помойку" и прочего "неприятия иного" (как любят говорить либералы) в его аргументации нет. Наоборот, он признаёт право гея быть геем, если тот такой. Может, неправду говорит про Запад? Ух, врёт небось всё!

— Просто невозможно стало смотреть новые выпуски моих любимых "Шерлока" и "Доктора Кто", — жаловалась мне несколько лет назад знакомая телекритик более чем либеральных взглядов. — То и дело вставляют еле-еле привязанные к сюжету фразы про то, что геем быть или жить в однополом браке "совершенно нормально". Я не против геев, но эта пропаганда уже достала!

Ладно, не будем верить и ей. Поверим собственным глазам, ибо новинки западного кино доступны всем. Ощущение, что западные сценаристы в этом моменте следуют лучшим (то есть худшим) традициям тоталитарной пропаганды. Гей на экране может быть — как комсомолец в советских фильмах — только положительным персонажем. Да не просто положительным (этого мало, априори никто отрицательным не снимет), а образцом для подражания.

Гей — лучший друг, и за друга-гея все девушки соперничают (фильм "Когда лучший друг — гей", 2013 г.), семья геев — лучшие соседи, если что — прибегут и спасут от насильника и убийцы ("Линкольн для адвоката", 2011 г.) и т.д., и т.п. Чернокожий герой фильма может быть отрицательным, азиат может, мусульманин (иногда), а уж белые христиане по умолчанию чаще всего изображаются как ханжи или преступники (вспомним хотя бы первый сезон "Настоящего детектива", 2014 г.).

Это вот — объективно и непредвзято?

Бесконечные статьи или радио/телеэфиры про то, как "правильно надо бороться с гомофобией" (загляните для интереса и в копирующие западные образцы российские либеральные СМИ, хотя в наших градус послабее), также вызывают стойкое ощущение, что нам навязывают один одобренный рукопожатным сообществом взгляд на мир.

Где тут свобода выбора, свобода мнения? Её там и подавно нет. Массмедиа на Западе последовательно дискриминируют несогласных с этой позицией, а мы живём в глобальном мире. Именно поэтому запрет на такого рода пропаганду (далеко-далеко не страшный, упомянутые фильмы шли у нас в прокате — представьте их в кинотеатрах Саудовской Аравии, например) сохраняет право людей на свободу мнения.