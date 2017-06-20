Бойфренд или педофил?

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему в Германии мигранту дали условный срок за секс с несовершеннолетней русской девочкой.

Иногда мне кажется, что американское законодательство — самое гуманное в мире. Несмотря на смертную казнь в некоторых штатах. Во всяком случае именно в Америке 24-летних любителей секса с 13-летними девочками, снимающих секс на камеру, ждёт совсем другая камера, и надолго. На очень долго. Там вообще не любят, когда взрослые трахают детей.

В Германии отношение к наготе, сексу и т.д. гораздо проще, но тем не менее сегодняшний приговор в отношении 24-летнего преступника по имени Исмет С. не порождает ничего, кроме шока и возмущения. Его приговорили к условному сроку за то, что он имел сексуальную связь с 13-летней жительницей берлинского района Марцан и заодно всё это снимал на камеру. То есть налицо два преступления: во-первых, так как возраст согласия в Германии — 14 лет, это явный акт педофилии, а во вторых, это изготовление детской порнографии. Девочка из Марцана, зовут её Лиза. И она русская.

Ну что: вспомнили? Да-да, та самая девочка Лиза из Марцана, по поводу которой выступал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, по поводу которой выступали русские активисты в Марцане, а заодно правые активисты типа ПЕГИДА и "Альтернативы для Германии". Тогда, почти два года назад, история была такая: пропала девочка Лиза, её родственники стали поднимать скандал, решили, что её похитили, причём "приезжие", на эту тему началась дикая буча, полиция помалкивала, зато корреспондент Первого канала дал сюжет. Против корреспондента немецкие левые попытались возбудить уголовное дело за враждебную пропаганду и разжигание русско-германской ненависти. Но дело обломалось.

И вообще всё это дело с самого начала было мутным. Чушь несли родственники девочки, которым потом пришлось признаться, что Лизу никто не похищал и приезжие преступники тут ни при чём. Они стали утверждать, что девочке просто не хотелось идти домой и она затусила с бойфрендом. ОК. Пока поставим тут точку на слове "бойфренд".

Тут на полную громкость вступила антирусская пропаганда, в том числе и внутри самой России. И "дело девочки Лизы" стало использоваться точно так же, как "распятый мальчик в Донецке". Как символ офигелости и непрофессионализма российской официальной пропаганды. Не было никакой девочки Лизы, смеялись остроумцы разговорного эфира. Министра Лаврова пытались обвинить во вмешательстве в работу германской полиции, так как всё-таки задал неудобные вопросы. Больше всего весельчаков возмущало, что ПЕГИДА и "Альтернатива" выступили по этому поводу с антииммиграционными лозунгами. Посмеялись и хватит.

Пока все занимались своим делом, берлинская полиция занималась своим. Нашла этого "бойфренда", который оказался взрослым чуваком (по закону все, кто старше 18, вообще-то, в сексуальных делах считаются взрослыми) двадцати четырёх лет по имени Исмет. Как подсказывает нам энциклопедия, это имя арабского происхождения имеет хождение в Турции, Албании, Македонии и Боснии. Полиция только недавно стала давать фотографии в прессу — с тех пор, как число нападений на улицах и метро стало зашкаливать.

Но под давлением всё той же прессы и политиков полиция не раскрывает национальность преступника. Правда, тут есть тонкость: когда преступление совершает немец, они радостно пишут, что это был немец. Когда помалкивают, то путём бесхитростного арифметического вычитания одного из двух публика получает картину, близкую к правдивой.

Таким образом, скандал двухлетней давности был совсем не на пустом месте — секс с несовершеннолетней был, детская порнография имела место, преступник, в общем, тоже смахивает на мигранта. А то, как это раздула "тётя" Лизы и как это гладко упало на общественные настроения самого Марцана, где проживает рекордное количество выходцев из России, — это уже дело истории.

Хотя к родственникам девочки, который нынче 15, есть масса вопросов. Например, не казалось ли им очень странным, что у 13-летней школьницы весьма взрослый "бойфренд"? Или им было всё равно? Тогда речь идёт о невыполнении своих обязательств опекунов, какими бы они там, в этой странной семейке, ни были.

И вот сегодня Исмету С. дали год и девять месяцев. Внимание: условно (auf Bewährung), за два преступления, по которым в демократичных странах типа США дадут до 10 лет только за секс, и ещё пять за Kiddie Porn, а в странах, откуда приехал преступник, просто отрежут голову, не дожидаясь суда, родственники потерпевшей. Любопытно, почему так гладко всё складывается у Исмета С.? Только потому, что тогда выступили крайне правые? Или потому, что Россия смотрела на это дело внимательно? Или просто одним жителям Берлина можно то, чего нельзя другим?