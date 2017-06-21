Тимати мобайл не представляет

Самая-самая рэп-звезда отечественной эстрады анонсировала появление нового мобильного оператора до конца 2017 года. В прошлом году мы уже видели триумфальный старт сети ресторанов быстрого питания. Впрочем, стремительный запуск как-то не задался — спустя год в сети всего два ресторана. Теперь новая инициатива — это виртуальный оператор связи.

С бургерами от Тимати я разобрался уже почти год назад. Тогда мне даже казалось, что я слишком резок, ну, мало ли, все могут ошибаться, даже я. А нет, не ошибся: спустя год — два ресторана. Федеральный замах на старте — и тишина через год. Уверившись в своей предсказательной силе, разберусь с новым мобильным оператором.

Тимати заметил, что теперь все делают проекты MVNO. Тут Тиньков, там Греф, там ещё кто-то. Ну, самое время и модному музыканту заняться прогрессивным бизнесом. Сим-карты будут пристёгивать к билетам на концерты? Засовывать в коробочки с дисками? Вкладывать в бургеры? Цеплять к этикеткам на одежде? Речь о распространении: что, как, где, почему? Тимати знает о том, что для попадания в федеральную розницу надо платить? А о том, что номерная ёмкость стоит денег? А call-центр будет, а биллинг?

А, нет, я понял: на каждую симку он набьёт татуху и это будет уникальным торговым предложением. Не будет. Уникальное торговое предложение от любого оператора связи — история, которая длится годами. Просто сказать "йоу" не помогает, совершенно точно.

Был тут один стартапер, тоже где-то с год назад обещал порвать рынок благодаря суперуникальному предложению: бесплатная сотовая связь! Задумка была в том, что за связь не надо платить, потому что ты будешь пиццу заказывать, ну и прочей дурью маяться регулярно, а за это партнёры оператора будут начислять тебе условные единицы, с помощью которых можно будет расплачиваться за услуги связи.

Как же там это называлось? А, это называлось "Атлас". И это был даже не MVNO-проект, а так, один предприимчивый товарищ выкупил немного номерной ёмкости у реального виртуального оператора, который работает на сети "Билайна". Но что-то пошло не так, и спустя год об "Атласе" ничего не слышно.

Хотя нет, шучу, на самом деле слышно. Знаете, кто выступает партнёром Тимати по проекту нового виртуального оператора? А тот самый "Атлас" и выступает! То есть у Тимати будет не настоящий виртуальный оператор, а виртуальный оператор на сети виртуального оператора, построенной на сети другого виртуального оператора. Извиняюсь за такую сложную рекурсию.

На старте проект обязательно покажет взрывной рост. В первый же день к новому мобильному оператору подключится Тимати, все работники его двух ресторанов, трёх магазинов одежды, музыкального лейбла и прочие гангста-рэперы в количестве примерно трёх-четырёх человек (или сколько их там набежало).

На следующий день рост абонентской базы замедлится, через неделю почти остановится, через месяц Тимати позвонит бабушке на стационарный телефон и попросит её подключиться к Black Star Mobile Ultra Luckshery VIP Lounge Edishion.

Через полгода про проект тихо и стыдливо забудут. Ну, будем надеяться, что хотя бы создатель "Атласа" за счёт Тимати отобьёт свой неудачный стартап и выйдет в ноль. Хотя не факт. Да и вообще, на мой взгляд, негров обманывать нехорошо, даже если они ненастоящие.