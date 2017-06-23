Политические дембеля. Кому вы вообще тогда нужны?

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему "царьки на местах" типа губернатора Подмосковья ждут, когда президент сделает за них всю работу.

Настоящий житель Подмосковья отличается от москвича тем, что знает точно, где стоит ударение в слове "Балашиха". А ещё он знает про свалку. Она называется и "Балашиховская", а также — "полигон Кучино" и "Фенино". Это всё одна и та же свалка, по поводу которой активисты из Балашихи выступили на прямой линии с Владимиром Путиным. Они потребовали уже наконец закрыть её, потому что жилые дома уже вплотную подступают к этой бескрайней свалке, которую ещё не так давно оценивали в сорок гектаров.

Погодите, так её вроде уже закрывали? В году эдак 1975-м.

Но как закрыли, так и открыли. Потом проводили исследования в 90-е, как свалка влияет на окружающую природу, и решили, что не очень, особенно — насчёт воздуха и многочисленных речек, которые текут тут же рядом и наполняют собой озёра. Потом вроде строили мусороперерабатывающий завод. А свалка как работала, так и работает. Сюда постоянно идут машины (с каждой машины платятся деньги), валят мусор. Мусор, как и полагается мусору, самовозгорается время от времени, и предприятие воздуха не озонирует — это точно.

Вокруг свалки всё время идёт политическая борьба. Потому что: а) это большие деньги; потому что б) самый простой предвыборный ход — заявить, что ты свалку закроешь. За это тебе будут некоторое время благодарны, а противники обзовут тебя популистом.

Но прямая линия для того и такая прямая, чтобы обалдевшие губернаторы задёргались.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв всё понял сразу, поехал в тот же день на злополучную свалку и отрапортовал:

"Задача: Кучино тоже закрыть как можно быстрее. Завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения".

По его словам, с 2014 года закрыт уже 21 полигон из 39.

— Сегодня все оставшиеся 18 полигонов трещат по швам. Мусор Москвы и Подмосковья — это порядка 20 млн т, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии, — заявил Воробьёв.

И Кучино-Фенино, по его словам, не удастся закрыть раньше, чем через годик-другой. Его можно понять.

С одной стороны — он знает, что мусор никуда не денется, и знает цену каждого квадратного метра в Подмосковье. Не знает только, куда всё это вывозить и как утилизировать. Ну, в общем, грамотно отрапортовал. Другое дело, что этот рапорт никому не понравился и ему ещё раз сделали внушение: что-то надо делать с этой свалкой.

Вот у меня вопрос к борцам с курением: нам всё время врачи и последователи тупой американской моды твердят, что наша сигарета во рту в ресторане — это ужас, рак и импотенция. И ни один борец почему-то не вывешивает социалочку насчёт того, что собой представляет соседняя с жилыми кварталами свалка. Наверное, не рак, не туберкулёз и не выкидыш. А что-то совсем другое, более приятное, про что не рисуют картинки на пачках сигарет.

Короче, Андрею Воробьёву так просто отболтаться не удалось, хотя попытка засчитана. И вот не прошло и нескольких дней, как он рапортует, что свалка закроется буквально завтра. В этих ваших интернетах это называется "переобулся в прыжке".

А народ такой сидит и фигеет: "А что, оказывается, и так можно было?"

У меня такое впечатление, что так именно и происходит. В этом году губеры начали, кстати, отбрехиваться от претензий федеральной власти. Им Путин говорит после прямой линии: "А что у нас там с раковыми больными?" А ему в ответ: "А вы, федералы, нам денег не прислали".

Но это же игра в короткую, потому что следующий вопрос может быть: "А куда у вас ушло то, что прислали в прошлый раз?" И у многих на это нет ответов.

Губернаторы сидят годами на ворохе проблем, и такое впечатление, что ждут то ли окрика, то ли пинка. Это сильно напоминает процесс копания траншеи в советской армии (за нынешнюю не скажу — в ней не служил): пока прапор матом всех дембелей не покроет, они так и будут сидеть курить, пока молодые впахивают.

И, как настоящие дембеля, они потом лениво делают вид, что работают, — пока командир не отвернётся. Тут давеча была гениальная фотка: омские чиновники заасфальтировали и расширили Сибирский проспект после жалоб Путину жителей города на состояние дорог. Только вот посреди асфальта и проспекта как стоял столб на радость водителям, так и остался.

Ясно то, что наши губернаторы стали уже какими-то царьками азиатского толка. Одна история с Аманом Тулеевым чего стоит: все эти абсолютно средневековые азиатские интриги по поводу то ли его болезни, то ли его смерти, то ли бог дай ему здоровья — так бывает только в какой-нибудь Северной Корее или в Узбекистане. И это совсем не похоже на демократическое устройство федеративной системы. Причём это идёт не сверху, а снизу — от самих царьков. Тогда вопрос: зачем вы выбираете людей, которые без пинка под зад не работают?