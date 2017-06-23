Хватит обращаться к Дурову

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал официальное заявление, обращённое к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову, с требованием зарегистрироваться в России в качестве интернет-сервиса обмена сообщениями. Давайте подумаем, чем это нам грозит?

Самое главное — компании, работающие в России, должны соблюдать наши законы. Этого уже добились от Apple и Google и других IT-гигантов. Они платят здесь налоги, по требованию властей предоставляют данные или обосновывают невозможность их предоставления, в общем, участвуют в диалоге.

Тот же самый WhatsApp или Viber давным-давно находятся в контакте с Роскомнадзором и это не мешает им заявлять о том, что наши с вами сообщения зашифрованы и не попадут в чужие руки. Будем надеяться.

Неприятный лично мне Павел Дуров изображает из себя этакого либерталианца, выступающего за ультрасвободы и полный отказ от государственного контроля. Рассказывает, что на него выходили представители ФБР и ЦРУ с предложением взятки, чтобы он дал доступ к Telegram, а он им гордо отказал. Теперь пришла пора гордо отказывать уже российским органам власти, которые, впрочем, вслух взяток не предлагают, а требуют, пока что, всего лишь регистрации в реестре.

Можно быть уверенным в том, что и Жарову Павел Дуров гордо откажет, он гражданин мира, а не какой-то там России и никто не властен над нашим маленьким тщеславным Стивом Джобсом. В ответ Роскомнадзору придётся предпринимать какие-то действия. То есть попросту блокировать доступ к Telegram в России.

Но и тут всё может пойти не совсем так, как представляет себе РКН. Вспомним хотя бы вчерашний день, когда в ходе борьбы с какими-то букмекерами наше славное надзорное ведомство заблокировало, пусть и ненадолго, доступ к Google.ru. Потом всё откатили назад, но это уже далеко не первый случай. Ранее РКН уже умудрялся ограничить доступ к "Яндексу" и "ВКонтакте".

Будь я на месте Павла Дурова и желая насолить РКН, я бы обязательно сделал так, чтобы вместе с блокировкой Telegram в России пропал бы доступ к госуслугам, Сбербанку и так далее, благо это не слишком сложно, предыдущие инциденты это уже показали. Кроме того, ещё до того, как широкой общественности было представлено заявление Жарова к Telegram, создатели мессенджера уже сообщили о том, что после обновления приложение будет работать как прежде, поскольку они заранее заложат в него возможности обхода блокировок.

Отбросив личную неприязнь к Дурову, замечу: когда на Украине объявили о блокировке "ВКонтакте", "Одноклассников" и других отечественных интернет- и IT-компаний, они поспешили выпустить обновления, которые позволяли бы эти блокировки обходить. То есть наши компании в принципе так же предпочитают не учитывать запретов действующих в других государствах, если им это ничем не грозит.

Если бы у Дурова был какой-то денежный интерес в России, имей Telegram тут представительство и получай он тут какую-то реальную выгоду, найти с ним контакт было бы гораздо проще. Но в настоящее время Россия для Telegram даже не первая по величине аудитории страна, нас опережает Иран и, вроде бы, Узбекистан, плюс Telegram популярен в других странах Ближнего Востока. Ну потеряет Дуров процентов 15–20 абонентской базы, ничего страшного. Зато поднимется хайп, зато Жарова на ковёр вызовет Николай Никифоров (министр связи и массовых коммуникаций РФ и большой фанат Telegram). Возмутятся хипстеры и другие активные пользователи "телеги", я и сам, что греха таить, постоянно использую Telegram.

Полагаю, что проблема Александр Жарова в том, что ему нечего предложить Дурову с позиции силы. Шумиха вокруг блокировки Telegram не пойдёт нашему многократно проштрафившемуся в глазах интернет-пользователей ведомству. Ничем реально навредить Дурову РКН не в силах. Были бы у Жарова, допустим, сильные аргументы или ещё какая-то возможность нанести Дурову ущерб, разговор был бы другим и мы бы даже, скорее всего, о нём не узнали.

Резюмируем так. Роскомнадзору, который давно и долго угрожает Telegram, пора перейти от слов к действиям и всё-таки заблокировать мессенджер. Те, кому это нужно, блокировки обойдут, а РКН докажет, что перед нашим законом все равны и Apple, и даже отважный непримиримый Дуров. Самого же Дурова, на мой субъективный взгляд, в самом скором времени ждут отрезвляющие лещи. С долей в ВК он из-за своей придури расстался, расстанется и с Telegram, если будет вести себя, как прежде. И неважно кто ему в этом поможет — мы, американцы или ещё кто-то.