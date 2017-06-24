Успокойтесь, вас давно читают

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему свободолюбивая общественность вновь затянула мантру про тоталитарный Интернет.

Люди — наивные существа на манер лабрадоров. Вот уже доступному Интернету лет тридцать, а люди всё ещё считают, что существует приватность. Лупают глазками и машут хвостом.

Когда у каждого в кармане лежит смартфон, который докладывает всем заинтересованным сторонам где ты, куда ты, а уж Цукерберг с "Яндексом" сам решит, с кем ты. После того как Guardian доложила, что "Фейсбук" через камеры на ваших девайсах считывает ваше настроение по выражению лица и определяет, показывать вам дальше данную рекламу или нет, тысячи людей заклеили свои камеры на компе.

А вы думали, почему Марк Эдуардович сам заклеивает скотчем все свои микрофоны и камеры?

Пора бы привыкнуть к тому, что, войдя в Сеть, считай, что ты уже сидишь голый в проходе и дует холодный ветер (если что — цитата из Pink Floyd). Твои переводы родственникам не защитит никакой сберальфафайззен. Вам было мало Сноудена или Ассанжа? Кажется, они всё объяснили: все всё смотрят, перехватывают, читают и дешифруют — вопрос только в целесообразности и в трудозатратах.

Поэтому стоны премьер-министра Британии Терезы Мэй и наших законодателей насчёт мессенджеров как последнего прибежища негодяев – это сказки для бедных.

Вот тут Spiegel пишет, что в третьем чтении принят закон, который позволяет немецким спецслужбам перехватывать переписки пользователей в мессенджерах. Причём до того, как они будут зашифрованы. Чем занимаются русские спецслужбы, пусть сами вам расскажут.

Это особо смешно на фоне конфликта между Роскомнадзором и Пашей Дуровым. Очевидно, что спецслужбы уже давно могут взламывать любые мессенджеры и читать любые переписки.

Но если в Европе спецслужбы ещё лицемерно суетятся насчёт законности, то, имея ввиду многолетнюю практику и американцев, и местных, никто даже минуты не усомнится в их готовности и подготовленности всё делать без ордера и разрешения какого-нибудь смешного парламента типа Госдумы или Конгресса.

Ну да, Роскомнадзор наехал на Пашу. Требует данных о его компании, которая рулит Telegram. Не очень понятно, зачем такой закон вообще был принят, но теперь вот требуют. Свободолюбивая общественность опять взвопила что-то про северокорейский Интернет и Сталин-Берия-ГУЛАГ. Причём, в своём тоталитарном Интернете.

Что-то формулу уже настолько заюзали наши интернет-эксперты с двойным гражданством, что очень хочется спросить — а как там у вас на основной родине? Как с мессенджерами террористическими и со свободой Интернета?

Со своей стороны скажу — те, кто не туристами в Европе, те знают, что тут за простое скачивание из торрентов — Гитлер-Гиммлер-Аушвиц. А с остатками мессенджеров бундесканцлерин разберётся лично, как выясняется.

Жаров рыдает публично, что Паша не подходит к телефону, а Марек не звонит. И грозится отключить Telegram за несоблюдение законов РФ. Вполне может быть.

Думается, что, несмотря на свои свободолюбивые заявления, тот же самый Дуров спокойно всё сдал спецам по месту новой прописки. Как до него сдали все остальные. И даже Apple вдруг перестал бодаться с ФБР насчёт взломов айфонов террористов. Вдруг настали мир и тишина.

А с русским бездарным правительством можно и пободаться на потеху публике. Судя по всему, в РКН ещё те спецы трудятся, да так, что над ними угорает пол-Интернета. Недавнее падение Google на заражённой роскомнадозориазом территории — тому лишнее доказательство.

В этой обстановке самое тупое, что можно придумать, — обвинять мессенджеры и "Телеграм" в частности в том, что там пасутся террористы. У меня хорошие новости: они везде пасутся. А некоторые даже не пользуются мессенджерами, а на дело в Париже и в других местах берут копеечные кнопочные телефоны, которые выбрасывают после одного звонка.

То же самое делают наркоторговцы. А школота тупо роется в парках. Что же теперь, парки запретить, потому что там закладки? Дуров хотя бы банит по 5000 террор-ориентед-групс. Кстати, а как там поживает аналогичная статистика от нашего всего — Марка Цукерберга? Наверное, я что-то пропустил.

Пока все роются друг у друга в переписке, то и дело натыкаясь на залежи стоячих членов, которыми граждане обмениваются друг с другом в мессенджерах, прогресс идет дальше. И его не остановить.

И ещё немаловажный вопрос. Вот, скажем, "Телеграм" в отличие от "Фейсбука" достаточно нейтрален в политических вопросах. И точно не играет на антирусской стороне, как это делают модераторы FB. Так вы что хотите, чтобы стопроцентно цэрэушная контора, которая действует в соответствии с законом Patriot Act, доминировала на русском рынке после ухода "Телеграма"? Тогда на кого вы работаете, господин Жаров, и нет ли и у вас второго гражданства?

Ладно, шучу. Обычно желание выслужиться и некомпетентность не коррелируется с гражданством. А с другой стороны, насколько я вижу, телеграм-каналы стали настолько проплаченными, причём явно прокремлёвскими структурами, то за канувшие вместе с "Телеграмом" бюджетики можно и по голове получить. Вирутально. А вы блокируйте, блокируйте. Не рефлексируйте.