Telegram: пиар на грани фола

Адвокат, вице-президент Молодёжного союза юристов РФ Маргарита Пальцева — о том, что у Роскомнадзора всего два пути: либо закрыть глаза на законодательство, либо закрыть мессенджер.

В пятницу руководитель Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал на сайте ведомства обращение к администрации и пользователям мессенджера Telegram. В нём Жаров предупреждает, что руководство мессенджера не заполнило анкету со сведениями о компании, которая требуется для работы на территории РФ согласно закону об организаторах распространения информации. Роскомнадзору ничего не остаётся, как заблокировать мессенджер, но перед этим глава ведомства вновь попросил Павла Дурова исполнить российское законодательство.

Если Дуров хочет сохранить работу Telegram в России, ему не стоит игнорировать эту ситуацию. В противном случае он рискует, что его мессенджер заблокируют, как не соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, и он потеряет и территорию РФ, и своих здешних пользователей. Формальные основания для прекращения деятельности Telegram на территории нашей страны могут привести к тому, что Дуров больше не будет вести здесь свой бизнес.

Хорошо это или плохо? Честно говоря, и я, и все мои близкие пользуемся подобными мессенджерами — кому каким удобнее. У меня их сразу три — WhatsApp, Viber и Telegram. Если один из них заблокируют — это действительно будет жалко, но проблем в общении с родственниками и друзьями от этого не возникнет, какая-то альтернатива в любом случае останется.

Я понимаю, почему Павел Дуров не хочет предоставлять эту информацию. Судя по публикациям СМИ и тем высказываниям Дурова, которые они приводят, происходящее больше напоминает пиар Telegram: здесь и секретность, и безопасность, и информация не предоставляется правоохранительным органам. То есть это выглядит именно как пиар. Возможно, Павел Дуров даже намеренно затягивает передачу данных, потому что пока он их не подаёт, руководство Роскомнадзора всячески пытается выйти с ним на контакт и ждёт от него информации, через СМИ это всё очень широко освещается. Не знаю, предоставит ли он в конце концов эту информацию или нет, но у населения в любом случае останется такой осадок, что вот Дуров защищал наши права на тайну переписки — и значит, можно пользоваться Telegram.

...Однако если граждане не нарушают закон и честно осуществляют свою деятельность, то им нечего бояться, никаких проблем у них не возникает. Государство предъявляет требования к распространителям информации в силу ряда своих специфических функций, таких как, например, борьба с терроризмом и так далее. Вот этот момент почему-то всегда опускается, и только когда случаются инциденты, люди начинают задумываться о том, что нужно было проверять, контролировать потоки информации.

Только если вам есть что скрывать, становится понятен этот негатив, потому что какая-то безобидная переписка в любом случае защищается законом. И всё-таки лучше информацию о планируемом правонарушении, преступлении заранее отследить, тогда и его совершение можно будет пресечь на раннем этапе. Но вот этот аспект как-то не обсуждается в СМИ, там говорится в основном о нарушении личных прав граждан.

Государство в этой ситуации может либо закрыть глаза на собственное законодательство, либо закрыть мессенджер. То, как глава Роскомнадзора Жаров буквально уговаривает Дурова соблюдать правила, показывает, что закрывать Telegram никто не хочет. Но решать, конечно, будут сами владельцы Telegram. Ведь если люди нарушают закон, например, не платят налоги, их ждут вполне конкретные санкции — могут не выпустить за границу или даже посадить в тюрьму. В других странах, кстати, если не брать в расчёт такие, как Китай, практика примерно похожа на российскую. Я так понимаю, что у Telegram и в США складывается такая же ситуация, как в России: власти Соединённых Штатов тоже пытаются общаться с Дуровым, добиться, чтобы он предоставил им информацию и отчитывался по нормам законодательства. В Европе также предъявляют определённые требования к организации, которая распространяет сообщения, информацию через Интернет — в случае нарушений их тут же блокируют. В целом можно сказать, что российское законодательство довольно близко к ним, просто где-то требования чуть жёстче, где-то — чуть лояльнее, но в принципе всё то же самое.

Лично для меня позиция Жарова в этом вопросе представляется уникальной — это один из первых случаев, когда чиновник федерального уровня вступает в публичную полемику с достаточно одиозным персонажем. И тут ещё стоит напомнить, что буквально неделю назад Жаров, как писали многие, "передал привет" Google — так же руководствуясь законом, он на некоторое время заблокировал интернет-гиганта. И надо признать, что Google прислушалась и все требования выполнила.

Но, видимо, то, что дозволено Google, не дозволено Дурову. Но вернёмся ещё раз к позиции Жарова, ведь как правило, чиновники такого уровня предпочитают избегать открытых конфликтов: логика подсказывает, что если не высовываться, то ничего плохого не произойдёт, хотя и для страны лучше не станет. Глава же Роскомнадзора предпочёл совсем другую логику — поставил интересы государства выше собственного позиционирования, прекрасно, судя по всему, осознавая, что противостояние с Google и Дуровым может не слишком хорошо сказаться на его имидже. Такое нетипичное для российских чиновников поведение как минимум достойно уважения, если даже не большего.