Как американские СМИ хоронят честную журналистику

Журналист Владислав Мальцев — о том, почему либеральные СМИ превратились в фабрику фейков.

Сегодня три сотрудника телеканала CNN уволились после внутреннего расследования обстоятельств появления на сайте компании статьи о контактах одного из бывших советников президента США Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций. А днём ранее появилась информация, что популярный интернет-портал BuzzFeed опубликовал указание, спущенное подчинённым главным редактором CNNMoney (раздел телеканала CNN, посвящённого финансам и бизнесу) Рича Барбьери. Барбьери, как следует из внутриредакционного письма, полностью утратил веру в честность и компетентность своих сотрудников.

— Никто не должен публиковать какой-либо контент, включающий Россию, до того как он попадёт ко мне и Джейсону (Джейсону Фаркасу, вице-президенту CNN по премиальному видеоконтенту. — Прим. Лайфа), — приказывает Барбьери. — Это касается публикаций в соцсетях, размещаемого видео, редакционных и MoneyStream (стримовых онлайн-видеотрансляций. — Прим. Лайфа). Никаких исключений.

В завершение Барбьери вызвал своих непосредственных подчинённых на ковёр. И ясно почему: выяснилось, что сотрудники CNN, грубо говоря, "впарили липу" начальству.

В пятницу телеканал обнародовал очередное "расследование" о связях Дональда Трампа с Россией, основанное на этот раз на якобы произошедшей за четыре дня до инаугурации 45-го президента встрече сотрудника его переходного штаба Энтони Скарамуцци с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. После того как фонд указал на ряд "серьёзных фактических ошибок" в публикации, она была удалена, а по ссылке размещено сообщение "Публикация не соответствует редакционным стандартам CNN, она удалена. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи". Такого публичного позора одно из ведущих американских СМИ не испытывало давно.

Интересный момент — речь идёт не о том, что руководство антитрамповски настроенного СМИ заставляет своих честных журналистов клепать фейки, а те скрепя сердце повинуются. Нет, именно либерально настроенные сотрудники по своей воле, усердно и от души воюют с Трампом и Россией, используя для этого влиятельный медиаресурс.

В 2016 году из вскрытой хакерами почты штаба Хиллари Клинтон выяснилось, что журналисты многих популярных либеральных изданий откровенно работали на неё. Например, работавшая с CNN Донна Брэзил сообщила штабу демократов о вопросе по поводу смертной казни, который на следующий день был задан ведущим на дебатах кандидатов в президенты, прошедших на этом телеканале. В свою очередь, указанный как "сочувствующий" сотрудник The New York Times прислал расшифровку взятого интервью с Хиллари, предложив той "убрать то, что вы не хотите видеть" в его публикации. И так далее, и тому подобное.

Мы уже привыкли, что американские СМИ занимают вполне определённую политическую позицию — например, CNN и The New York Times за демократов, а Fox News и The Washington Times за республиканцев — вследствие пристрастий их собственников. Но описанное выше — нечто другое. Тут рядовые сотрудники изданий в обход и без ведома руководства "топили" за партию, которой симпатизировали, нарушая все мыслимые стандарты объективной и равноудалённой журналистики. Начав с правки интервью и оповещения заранее об острых вопросах далее они перешли уже к прямым фальсификациям.

Кстати, в российской либеральной прессе мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда собственник издания вдруг с неудовольствием обнаруживал, что его журналист превратился де-факто в штатного пиарщика на страницах газеты какого-нибудь видного оппозиционера. Попутно такие журналисты "разоблачали", например, "российские танки в Донбассе", единственным источником информации о которых оказывался подвозивший их в Крыму таксист из Донецка. И дело не только в деньгах, которые подбрасывают своим миньонам статусные либералы, но и в идеях.

Ведь, по их манихейской позиции, они и их политическая тусовка олицетворяют абсолютный Свет, а американские или европейские (в запрещающей аборты католической Польше, провозгласившей в конституции свои христианские основы и брак лишь между мужчиной и женщиной Венгрии, наконец, России) консерваторы — абсолютную Тьму. В борьбе с Тьмой, в новой революции — как сто лет назад против царской России — для них морально оправданно всё, включая откровенную ложь.

А стандарты честной журналистики, которые ещё не так давно олицетворяли всему миру США, выброшены в мусорную корзину. Какую-то объективность американские СМИ ещё могли внешне изображать, пока их кумиры в лице Клинтон и Обамы были у власти. Сейчас парадные перчатки уже ни к чему, раз в ход идут самые грязные методы.