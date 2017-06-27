Макрон в поход собрался: на Россию

Журналист Андрей Бабицкий — о причине неожиданной русофобии президента Французской Республики.

Беда пришла, откуда, вроде, сейчас не ждали. Да и не беда вовсе, а так — то ли сокращение мышц, то ли просто перемещение каких-то тёмных энергий в теле инопланетного и враждебного существа в голливудском блокбастере. Зрелище неприглядное, хотя и завораживающее в силу необъяснимости причин, по которым зверюга хочет сожрать или превратить в нетопырей-зомби отважных астронавтов, чтобы потом уничтожить вообще всё человечество.

Вчера конфуз приключился с президентом Франции. До этого он не вызывал особых подозрений, несмотря на то, что уже умудрился сделать выговор Владимиру Путину за то, что в его стране притесняют геев, а сам правитель России потворствует ужасающей пропаганде, которая угрожает подорвать основы демократического миропорядка.

Было, конечно, понятно, что французский политик, являющийся ставленником либеральной элиты, не станет большим другом России, но хотя бы попытается удержать некий баланс, чтобы не сорвать свою страну в антироссийскую истерию. Просто потому, что и без него городских сумасшедших в Европе более, чем достаточно, а кроме того, кликушество — вообще плохой метод продвигать интересы своего отечества.

Недавно Макрон заявил о том, что не считает уход Асада обязательным условием мирного урегулирования в Сирии, чем обнадёжил всех тех, кто считал нового лидера Франции человеком благоразумным, который, хотя и не слишком симпатизирует России, но при этом ему хватает благоразумия не добавлять нервозности и без того пребывающей в глубоком кризисе теме российско-европейских отношений. Увы, надежды оказались тщетными — болты, что называется, сорвало без всякой надежды прикрутить их на место.

Вчерашний спич Макрона о России-агрессоре, которая стремится уничтожить демократическую Украину — это возвращение к предельно примитивным, а самое главное, никуда не ведущим тезисам, которыми оперирует сама низкопробная антироссийская пропаганда. Понятно, что это колоссальный, хотя и несколько неожиданный подарок для украинского президента Порошенко, как раз и явившегося в Париж за поддержкой, но в рамках нормандского формата, участником которого является Франция, Макрону едва ли удастся что-то изменить, несмотря на анонсированную им новую мирную инициативу.

Франсуа Олланд, предшественник нынешнего президента Франции, тоже склонен был во всём винить Россию, равно как и его коллега Ангела Меркель, но Франция и Германия всё же настаивали на том, что Украина должна внести свою посильную лепту в выполнение минских соглашений, причём их требования соответствовали содержанию документа: выборы, особый статус Донбасса, амнистия. Киев исправно игнорировал все призывы, иногда огрызался в ответ, война продолжалась, и, казалось, эта ситуация не изменится ещё очень долго.

И тут на тебе — Макрон полностью становится на сторону Украины и выдвигает срисованные под копирку обвинения в адрес Москвы, с которыми Порошенко не устаёт шататься по миру. Но от того, что президент Украины вдруг обрёл верного союзника в лице французского лидера, ситуация не станет более благоприятной для Украины. Скорее, она окажется загнанной в ещё больший тупик, хотя, казалось, что дальше уже некуда. Москва, естественно, традиционно укажет на недопустимость попыток представить её стороной конфликта и уж точно не согласится ни на какую ревизию минских соглашений.

Они подписаны, являются международным договором с высоким статусом и дезавуировать его невозможно силой желания Макрона или кого-то ещё. Поэтому всё остаётся, как есть, только надежд на вероятность хотя бы частичного урегулирования украинского конфликта при посредничестве участников нормандского формата становится меньше. Это некритично, поскольку в Москве никто особо и не рассчитывал на позитивные сдвиги.

Конечно, в перспективе, если Франция станет настаивать на новых санкциях — а очень похоже, что станет — изоляция России может оказаться ещё более плотной. Но, кажется, и к этому готовность есть: судя по заявлениям Путина или Лаврова, взгляд из Москвы на любые изменениям западной стратегии в отношении нашей страны уже давно лишён былых страхов. Улучшатся отношения — хорошо, ухудшатся — тоже невелика беда. Вполне такой наплевательский подход, сложившийся в результате вполне естественной усталости: любому бы надоело три года ждать у моря погоды, напряжённо всматриваясь в горизонт — не покажется ли там лучик света.

А слова Макрона о наличии давних связей между Францией и Украиной и что "княгиня Анна Ярославна (Анна Киевская) занимает важное место в истории отношений Парижа и Киева" по своей безграмотности и несоответствию историческим реалиям могут конкурировать разве что с профнепригодностью тех советников французского президента, которые готовили встречу и почему-то решили вложить в уста своего патрона нечто совсем уж немыслимое.

Во Франции младшая дочь Ярослава Мудрого была известная именно как Анна Русская — Anne de Russie. Никакой Украины, как самостоятельного государства в истории России до начала 20 века не было и в помине, а сам термин указывал на пограничный статус тех земель, которые им обозначали, и лишь в 19 веке усилиями украинофилов превратился в этноним с современным значением.

Вообще, этот пассаж указывает на то, что русофобия так и не стала интеллектуальной страстью, игрой разума на повышение доказательности, а остается тёмным инстинктом, который пренебрегает всякими рациональными основаниями и пульсирует в иррациональной бездне, приводимый в движение предрассудками и страхами.

По итогам удивительного путешествия Макрона в зазеркалье, куда ему любезно предоставил билет Пётр Порошенко, можно сказать одно: ничего особо хорошего не произошло, но и впадать в отчаяние причин особых нет. На каждый чих не наздравствуешься!