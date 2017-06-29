Статья за репост, или Свобода слова по-украински

Журналист Владислав Мальцев — о том, как лютуют в Незалежной местные "мундиры голубые".

СБУ и прокуратура Украины десятками "шьют дела" тем, кто рискнул покритиковать в Интернете киевские власти.

Тему эту поднял 18 июня известный видеоблогер Анатолий Шарий, выразительно назвавший свой рассказ об этом "Долбануться во второе дно".

— СБУ постоянно начиная с 2014 года задерживает людей, которые администрировали "антиукраинские" группы во "ВКонтакте", в "Одноклассниках", — эмоционально рассказывает Шарий на своём канале в "Ютубе". — Мировое сообщество внимания не обращает, что задерживают "шпионов", которые... осуществляли "антиукраинскую деятельность": критиковали украинскую власть и возводили хулу на украинскую армию. Вот их паковали, паковали, запаковали очень много, очень много людей сидят по этим страшным обвинениям, но никому до этого дела нет, Human Rights и прочие Amnesty молчат, засунув языки туда, где этим языкам самое место.

Далее он опубликовал нарезку видео из репортажей телеканалов из самых разных регионов Украины, упомянув, что очень легко нашёл не менее десятка таковых за последние годы.

Видео Шария набрало около 600 тысяч просмотров, и на тему наконец, хоть и нехотя, обратили внимание на Западе. Тем более что канал СБУ на YouTube полон за последние месяцы радостных отчётов о задержаниях блогеров: где-то "прихватывают" одного, а где-то и сразу пятерых, как в начале мая этого года.

23 июня "Немецкая волна" (Deutsche Welle, DW) опубликовала большую статью "Как на Украине судят за репосты в соцсетях". Статья вроде как обличительная, но явно проглядывает и желание "притушить" неудобный скандал с держимордами юной демократии.

— Украинские суды вынесли более 30 приговоров за призывы к свержению власти, размещённые в соцсетях, — пишет журналист в начале статьи, уточняя далее цифру. — В открытом реестре судебных решений DW нашла более 50 приговоров, вынесенных украинскими судами за последние три года по статье 109 Уголовного кодекса — "Действия, направленные на свержение конституционного строя и насильственный захват власти". Из них 36 так или иначе связаны с распространением соответствующих призывов через соцсети.

Далее — интересные детали.