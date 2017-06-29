Статья за репост, или Свобода слова по-украински
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СБУ и прокуратура Украины десятками "шьют дела" тем, кто рискнул покритиковать в Интернете киевские власти.
Тему эту поднял 18 июня известный видеоблогер Анатолий Шарий, выразительно назвавший свой рассказ об этом "Долбануться во второе дно".
— СБУ постоянно начиная с 2014 года задерживает людей, которые администрировали "антиукраинские" группы во "ВКонтакте", в "Одноклассниках", — эмоционально рассказывает Шарий на своём канале в "Ютубе". — Мировое сообщество внимания не обращает, что задерживают "шпионов", которые... осуществляли "антиукраинскую деятельность": критиковали украинскую власть и возводили хулу на украинскую армию. Вот их паковали, паковали, запаковали очень много, очень много людей сидят по этим страшным обвинениям, но никому до этого дела нет, Human Rights и прочие Amnesty молчат, засунув языки туда, где этим языкам самое место.
Далее он опубликовал нарезку видео из репортажей телеканалов из самых разных регионов Украины, упомянув, что очень легко нашёл не менее десятка таковых за последние годы.
Видео Шария набрало около 600 тысяч просмотров, и на тему наконец, хоть и нехотя, обратили внимание на Западе. Тем более что канал СБУ на YouTube полон за последние месяцы радостных отчётов о задержаниях блогеров: где-то "прихватывают" одного, а где-то и сразу пятерых, как в начале мая этого года.
23 июня "Немецкая волна" (Deutsche Welle, DW) опубликовала большую статью "Как на Украине судят за репосты в соцсетях". Статья вроде как обличительная, но явно проглядывает и желание "притушить" неудобный скандал с держимордами юной демократии.
— Украинские суды вынесли более 30 приговоров за призывы к свержению власти, размещённые в соцсетях, — пишет журналист в начале статьи, уточняя далее цифру. — В открытом реестре судебных решений DW нашла более 50 приговоров, вынесенных украинскими судами за последние три года по статье 109 Уголовного кодекса — "Действия, направленные на свержение конституционного строя и насильственный захват власти". Из них 36 так или иначе связаны с распространением соответствующих призывов через соцсети.
Далее — интересные детали.
— Почти половина таких обвинительных приговоров касается администраторов групп в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Таков, например, последний по дате приговор в реестре, вынесенный в апреле 2017 года 25-летнему херсонцу Юрию Р., — сообщает немецкое издание. — Но их администраторы — не единственный объект преследований со стороны СБУ. В Кировоградской области, которая является абсолютным лидером по количеству приговоров по подобным делам (13 из 36), большинство расследований касаются граждан, которые делали репосты, как признал суд, сепаратистских материалов на собственных страницах во "ВКонтакте" или в "Одноклассниках"... Объектом расследований становятся даже комментарии к публичным записям.
Репост? Комментарий? Уголовная статья, причём достаточно тяжкая (до пяти лет лишения свободы). Правда (это подчёркнуто в статье, в том числе в её вводной части, несколько раз), в изученных журналистом "Немецкой волны" судебных приговорах доминируют условные сроки.
Однако, как ясно, если почитать далее материал "Немецкой волны", условные сроки — это заслуги украинских судей, так как прокуратура требует за ведение групп в соцсетях или репосты вполне реальных сроков. Просто, в отличие от отморозков в СБУ или прокуратуре, многие судьи хорошо помнят, что власть уже недавно менялась, может вскоре поменяться ещё раз, зачем плодить себе врагов на будущее?
Но, главное, о чём умолчала "Немецкая волна", — дела по сообщениям в соцсетях проходят в основном по 110-й статье Уголовного кодекса "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По данным источников Лайфа, основанным на мониторинге единого реестра судебных решений Украины, с 2014 года по этой статье было вынесено 55 приговоров с очевидной тенденцией к росту: в 2014-м — 6, в 2015-м — 17, в 2016-м — 20, за неполное первое полугодие 2017-го — 12.
Вот странно — период провозглашения антимайдановцами народных республик пришёлся на весну 2014-го, а волна приговоров "за сепаратизм" пошла, когда ДНР и ЛНР давно были отгорожены от Украины постоянной линией фронта. Или, как считает Шарий, СБУ просто "шьёт дела" по этой статье любым неугодным?
Задел на этот год подготовлен весьма солидный. Как сообщила СБУ в ответе на запрос "Немецкой волны", в 2017 году открыто (то есть, видимо, пока не доведено до суда) 23 новых уголовных дела. По каким именно статьям Уголовного кодекса, в материале "Немецкой волны" не уточняется.
Эта цифра примерно совпадает с числом задержанных украинской охранкой с апреля по июнь этого года пользователей соцсетей, которое можно подсчитать по отчётам на видеоканале СБУ.
Что интересно — при "злочинной владе" Януковича с её "драконовскими законами" число уголовных дел за репосты или сообщения в соцсетях (даже во время Евромайдана) было единичным, но только победила "революция достоинства", суды пошли десятками.
И что характерно, западные правозащитники действительно молчат. Хотя нет. Они дают СБУ ценные рекомендации.
— Правоохранителям следует уделять больше внимания информационной работе, объяснять, почему репост сепаратистских призывов может считаться уголовно наказуемым деянием, — порекомендовала "Немецкой волне" исполнительный директор представительства Amnesty International на Украине Оксана Покальчук.
Иных вопросов нет. Сажайте за репосты, они не против.
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