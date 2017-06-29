Где деньги, Петя?

Журналист Игорь Мальцев — о высказывании Петра Порошенко, в котором он обвинил Советский Союз в нынешнем процветании коррупции на Украине.

Однажды мы со старым другом Глебом П. ("скандалы, интриги, расследования") поехали в солнечный город Киев пожрать сала. Тогда у местных ещё не отъехала крыша окончательно, и поэтому квартирку в сталинском доме в центре можно было снять по московско-нью-йоркской цене. Но зато никто не тащил тебя ни в СБУ, ни на гиляку, хотя у нас поперёк всей морды было написано "москали".

Для того чтобы купить нежнейшее сало поутру на рынке, надо было снять немного денег, что мы и сделали, используя русскую карту австрийского происхождения. Мы наслаждались гастрономией и видом с откоса на речку и только в Москве уже поняли, что наши карты заблокированы навечно с перевыпуском, потому что пользовались ими на Украине.

Ещё не было никакого Майдана, а банкиры уже понимали суть новой украинской государственности: подача любых данных с кредитной карты на этой территории сразу приравнивается к стопроцентной вероятности мошенничества. При этом вас никогда не заставят перевыпускать карту, если вы будете ею пользоваться в Зимбабве и Конго. О чём тогда разговор, если целая территория финансистами априори приравнивается к бандитскому Гуляйполю. А финансисты не политики. Они втихаря делают свои выводы.

А потом спустя несколько лет выяснилось, что они были правы. Коррупция почище сомалийской поразила территорию 404, и все это знают и тычут пальцем. Да так , что мсье Пьер Порошенкофф вынужден как-то вяло отбрехиваться публично. Потому что его гипотетические спонсоры в Европе начинают задавать вопросы. Например: "А что там у нас с коррупцией, ей что-то конца и края не видать?" И это спрашивают даже не тихие финансисты, а вполне либеральные журналисты, которые, конечно же, за Украину и против гадкой России, — из газеты Figaro.

И что же отвечает наш герой — мсье Пьер? Давайте посмотрим на эту красоту дословно:

"Она (коррупция) идёт из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко укоренилась в системе общества и в духе каждого", — сказал Порошенко в интервью.

Упс. Вы видите то же самое, что и я? Для начала попробуем не замечать, что для Порошенко и его политиков СССР тождественен России прежде всего. Но на это мы не будем сейчас обращать внимание. Ну, и где Россия и где Украина? Что-то не видел ни одного западного банка, который забанил бы карту после посещения России. Но это заметки на полях.

Гораздо интересней, что именно Петро имеет в виду под советской коррупцией?

Это вы, читатели, молодые и выросшие при Путине. Мы с Петей выросли при Хрущёве, Брежневе, Черненко, Андропове, Горбачёве, Ельцине, Путине и Медведеве. И вообще-то оба имеем представление о том, что такое советская коррупция. Если кратко, то это смешно.

Если поподробнее, то единственным способом хоть как-то выжить в бесчеловечной советской системе был натуральный обмен. Бутылка водки за починенный кран. Джинсы за диски. Фрукты за мясо. Шоколадки с коньяком за медицину. Когда коррупционные связи становились несколько более затейливыми и выходили на другой денежный уровень, тогда расстреливали директора Елисеевского гастронома. Не при Сталине. Не при Хрущёве. При большом любителе водки и девочек Брежневе. Так про какую ты там советскую коррупцию говоришь, Петя? Совок можно и нужно обвинять во всём, что он сделал. Но не стоит приписывать ему качества, полностью отсутствующие.

А теперь щёлкаем пальцами над ухом: есть связь между бутылкой водки для водопроводчика в СССР и в скупке украинскими олигархами твоего собственного правительства? И если да, то на каком именно этапе мы забыли про водопроводчика?

Может, поговорим про украинских министров? Я был лично свидетелем, как один из министров Правительства Украины только что разогнанного, как всегда, пытался купить особняк на Рублёвке за 35 млн долларов у моего друга, который его построил за миллион. Только потому, что ему уже деньги некуда было девать, вот как уработался, бедняга. Я так понимаю, что ни одна бутылка водки для водопроводчика в СССР не стоила 35 миллионов долларов. Так не стоил даже лучший хирург. Тогда причём, Петя, тут СССР? Вот дался тебе этот СССР. Это что, папа твой, СССР, или дядя? Что за манера пищать, что во всём виноват Ленин-Сталин-ГУЛАГ и Берия, когда тебя лично берут за филейные части и вежливо спрашивают: "А где деньги, Петь?" Это как-то совсем по-детски. Кто опИсал постель? Бабайка приходил и всё описал. А ты? А я — нет.

Чем потрясла украинская государственность психологов и психотерапевтов? Тем, что она предлагает дошкольное мышление. Всегда и во всём виноват кто-то другой. Вот мимо мальчик проходил, это он пролил варенье. Камон. У тебя воруют по-крупному, так разбирайся, а не сваливай на мифическую предрасположенность советского народа к коррупции. Тем более ты вряд ли можешь описать, кто это — советский народ. Ты же теперь за разные народы. Поэтому у тебя во всём Раша и виновата. И в нищете, и в Донецке. И цена таким разговорам — пятак в базарный день. Что и требовалось доказать.