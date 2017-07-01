Погромные дружины. Как в России проталкивают украинский сценарий

Журналист Владислав Мальцев — о том, как праворадикалы пытаются создать собственную полицию.

"Такие патрули вышли по всей Украине... Дружинники продолжают охранять улицы независимо от того, какой день в календаре". Это свежие новости проекта "Национальные дружины", запущенного несколько месяцев назад на Украине партией "Национальный корпус" (политическое крыло полка "Азов"*) Андрея Билецкого.

Идея "дружин" проста как дважды два — местные юные националисты из числа футбольных ультрас и прочих субкультурщиков проходят под руководством бывших вояк обкатку на тренировках (в том числе с огнестрельным оружием), а затем выходят толпой на улицы "поддерживать порядок". В своём, разумеется, понимании — кого, как и куда тащить и избивать в случае чего.

Законность этого под большим вопросом, но полиция на Украине сама плотно укомплектована националистами. Так, обязанности её руководителя с ноября 2016-го по февраль 2017-го выполнял бывший начштаба "Азова", а до этого — координатор силовой подготовки харьковских националистов Вадим Троян.

В рамках "борьбы с несправедливостью" члены "Национальных дружин", например, открыто громят не очень законные игровые клубы. Поговаривают, что из-за нежелания делиться прибылью ("оброк" с казино служит одной из основных статей дохода "Азова" и прочих националистов), иногда просто чтобы "проверить в деле" новых бойцов или понравиться пострадавшим от игромании обывателям.

Происходит это без особого стеснения: средь бела дня в крупном городе к помещению подбегает толпа из нескольких десятков крепких ребят с замотанными лицами и битами и крушит от души всё, что под руку попадется. Полиция потом лишь картинно разводит руками. Не сажать же контингент, весьма ценный тем, что всегда готов избить на улицах "сепаров" или акцию представителей левых сил, включая стариков (этим в марте 2016 года "отличились" киевские "азовцы" во главе с Иваном Филимоновым, перед этим отметившиеся в публичном избиении негров).

Ведь для таких бессудных расправ МВД и пестует с весны 2014 года харьковских социал-националистов, готовых ломать головы "сепарам" битами и арматурой хоть в своем городе, хоть на выезде в Донбасс. Позже те сменят название с гиммлеровского "Чёрный корпус" на обтекаемое "Азов", получат настоящее оружие и повезут навербованных в свои ряды ультрас вроде Филимонова и его соратников на фронт.

Вроде бы все это — к счастью — далеко от наших реалий? Но вот тема, активно обсуждаемая последние дни в соцсетях — приговор банде Максима Марцинкевича (Тесака), ловившей, избивавшей и грабившей наркоторговцев. Пользователи соцсетей, а также некоторые журналисты захлёбываются от сочувствия к "народным мстителям", решившим "самим вершить справедливость" (попутно обшаривая карманы жертв в поисках денег, но ведь, может, это тоже такая справедливость, да и "голосующие сердцем" редко отвлекаются на неудобные детали).

Марцинкевич в прошлом — известный скинхед, лидер запрещённого за экстремизм объединения Format18*, видеоролики которого с напутствиями о том, как правильнее избивать иммигрантов, начинались с демонстрации портрета Адольфа Гитлера. После первой отсидки создал новое движение "Реструкт", открыто позиционировавшее себя как национал-социалистическое, и ряд сетевых проектов, отличавшихся лишь жертвами: педофилы, наркоторговцы и так далее.

Объединяло все проекты лишь желание их участников кого-то мучить и избивать, причём без последствий, для чего жертв выбирали так, чтобы вызвать одобрение общества. Ведь просто избиение мигрантов, нацизм или рисование символики "Азова" на монументах Великой Отечественной (чем отличились в 2014 году новосибирские "реструктовцы", что объяснимо — в ряды полка вступил видный член организации Роман Железнов), симпатии простых россиян не приносят.

— Симонова, Шанкин и неустановленные участники нападения в количестве не менее пяти человек повалили Гаврилова на землю и, стремясь сломить сопротивление потерпевшего, стали наносить потерпевшему многочисленные хаотичные удары руками и ногами по туловищу и в область головы, которые... создавали реальную опасность для его здоровья и жизни, — это цитата из обвинительного заключения по делу банды Тесака.