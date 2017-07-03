Минкомсвязи проиграло Почту России

Сегодня утром министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров объявил о назначении Ольги Осиной врио главы Почты России. Вплоть до отставки бывшего главы Почты России Дмитрия Страшнова в министерстве рассчитывали, что обойдётся. Не обошлось.

Руководитель, а в особенности если это федеральный министр, оценивается не только по тому, как он управляет вверенным ему делом, но и по тому, кому он доверяет важнейшие направления. Возьмём, к примеру, Министерство связи и массовых коммуникаций. Одной из основных своих задач Никифоров с момента вступления в должность видел для себя контроль над ключевыми предприятиями. Для этого он сначала долго боролся за контроль над "Ростелекомом", сместив с должности Александра Провоторова, причём уместно напомнить, что смещению его с поста президента "Ростелекома" предшествовал скандал с "золотым парашютом" топ-менеджера. Точнее, этот скандал был уже вдогонку — мол, посмотрите, какой нехороший человек, государственные деньги забрал и не возвращает.

Одновременно с этим Никифоров вёл активную борьбу за перевод Почты России под прямой контроль Минкомсвязи — ранее главная почтовая служба страны напрямую подчинялась Россвязи, что очень не устраивало амбициозного министра. Своего ему добиться удалось, и Почта России стала напрямую подчиняться министерству. В немалой степени этому помог бывший замминистра связи Денис Свердлов. Ставший ещё одним кадровым проколом Николая Никифорова.

И вот теперь, описав диспозицию, перейдём к тому, как кадровые решения скажутся на судьбе самого молодого федерального министра страны.

Денис Свердлов, после того как выяснилось, что высшим чиновникам страны запрещено владеть недвижимостью за границей, предпочёл виллу во Франции службе на благо родины. Ну и в самом деле, какая уж тут забота о государстве, когда жилплощадь простаивает. Всего хорошего, Николай Никифоров, я выбрал свободу. Вот, кстати, оставляю на службе хорошего менеджера — Дмитрия Страшнова.

Дмитрий Страшнов первые несколько лет службы более всего был сосредоточен на том, чтоб подобрать себе достойного пиарщика. Серьёзно, я не шучу, он менял их чуть ли не каждые полгода. Почта ничто — имидж всё. В итоге — прокол: премия в 100 млн рублей так приросла к рукам Страшнова, что он не смог ею пожертвовать, и очередной пиарщик ему не подсказал, что имиджевые потери от этих миллионов могут оказаться больше. Страшнов и 100 млн рублей покидают Николая Никифорова, а также государственную службу.

Наконец, Сергей Калугин, выбранный Николаем Никифоровым на должность президента "Ростелекома". Он тоже не так давно покинул свой пост, на его место перешёл один из самых мощных петербургских чиновников ещё эпохи Валентины Матвиенко — Михаил Осеевский. А сам Сергей Калугин отправился на должность замминистра связи и массовых коммуникаций.

Злые языки поговаривают, что господин Калугин был направлен в министерство не просто так, а для ознакомления с делами и более глубокого погружения в проблематику министерства, потому что с Николаем Никифоровым решено расстаться.

Знаете, что означал твит Никифорова "Назначил Ольгу Осину врио главы Почты России" на языке чиновников? Он означает, что Минкомсвязи, которому положено направлять в правительство представление о перспективных кандидатурах на должность руководителя Почты, отодвигают от дел и оставляют за ним только возможность назначения врио. Решать, кто будет постоянным главой Почты России, будут уже без Николая Никифорова, свою кадровую близорукость он уже доказал.