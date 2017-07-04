Жертвоотношения

Колумнист Мария Алексеева — о том, как массмедиа и киноиндустрия навязывают нам нездоровые отношения.

Я уже рассуждала на тему абьюзивных отношений (abuse — злоупотреблять, неправильно обращаться), но, так как говорить об этом все призывают как можно больше и чаще, стоит продолжить.

Многие вещи называют феноменом. Феномен популярности какого-нибудь блогера, события, вещи и т. д. Но это всё не феномены, на мой взгляд, а скорее хайп (хайп — мошеннический проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью), со временем становящийся никому не интересным и опостылевшим.

Настоящий феномен — это абьюзивные отношения. Если подумать хорошенько, то можно ужаснуться от того, что такой тип отношений нам проталкивают абсолютно со всех сторон. Популярные фильмы и книги ("Дневник памяти", "Секс в большом городе", "Анна Каренина") показывают нам нездоровые отношения так, будто это норма и истина.

Популяризация красивых и сложных отношений стала верным ориентиром среди девочек и мальчиков, которые хотят найти не только секс на одну ночь, но и верного спутника жизни. Мы живём с мыслью о том, что всё самое лучшее и невероятное достаётся нам исключительно после долгих мучений.

Каждую свою любовь мы должны выстрадать и выплакать, а если вдруг в отношениях все хорошо, то это плохие отношения, которые ничего хорошего не принесут. И мы бежим без оглядки туда, где могут и прикрикнуть, и стукнуть, если что не так.

И если взять тот самый "Секс в большом городе", то есть у меня подозрение, что свадьбой всё закончилось исключительно на радость фанатам. В жизни мистер Биг продолжил бы матросить несчастную Кэрри, которая спилась бы вместе со своим другом — геем.

Конечно, есть и другой вопрос, как из этих абьюзивных отношений сбежать. Ведь только такой совет можно найти на многочисленных сайтах, в видеоблогах и паблик-чатах. Жертвы же абьюза сокрушаются, как сбежать, если сама суть в том, что ты не можешь уйти.

К сожалению, в реальной жизни и правда нет никакого другого способа, помимо того как бежать. На моём личном опыте побег случился в тот момент, когда молодой человек попытался поднять на меня руку. Тогда все элементы пазла сложились, и необходимость побега стала очень уж явной.

Но не всем достаточно одного эпизода, не всем хватает сил и мужества. Люди годами терпят издевательства, думая, что ничего лучше не найдут, и тешат себя мыслям о том, что "о боже, никто и никогда меня так не полюбит".

И тут сложно предлагать варианты отступления, и нет какого-то средства. Ругать других за то, что "бежать" — это плохой совет, так же глупо, как спрашивать у каждой фитоняшки о том, как похудеть.

Чтобы похудеть, нужно меньше жрать и заниматься спортом, а чтобы избавиться от абьюзивных отношений, надо поднимать жопу и бежать.

И не надо думать, что вас больше никто и никогда не полюбит и не поймёт. Даже если и так, то куда лучше быть одной, но целой и невредимой, чем с тираном и ящиком обезболивающих.