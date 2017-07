Футбольный "рок-фест"

Журналист Игорь Мальцев — о том, как Россия устроила настоящий спортивный праздник для всего мира и почему всё равно кто-то недоволен.

Я не фанат спорта и футбола в частности, но отчётливо понимаю со стороны, что футбол — это круто, как рок-концерт. Во всяком случае, когда с друзьями-фанатами за компанию заходил в ложу на хороший матч, ощущения остались именно такие. Конечно, один матч это, может быть, просто как концерт ВИА шарикоподшипникового завода, другой — как группа ДДТ, третий — как Depeche Mode. И подозреваю, что бывают матчи как Led Zeppelin, только очень-очень редко. Очень похоже — атмосфера, переживания, динамика. И главное — слияние толпы в нечто единое.

Идеальный народный спорт. Если бы Цезарь, который любил про хлеб и зрелища говорить, придумал бы футбол, глядишь Древний Рим остался бы не таким уж древним. Сыграли бы пару матчей с варварами — будущей сборной Германией — составом римлян — будущей сборной Италии, и уже не надо нападать друг на друга в где-нибудь в Шварцвальде. По дороге на матч с саксами — будущей сборной Англии.

Судя по тому, как переживал мой внук, приехав из Лиссабона в Москву точно в день матча Россия — Португалия, Кубок конфедераций был увлекательным событием. Так как он сам играет в португальской школьной команде, а в Москве сдаёт экзамены в русской школе, то лучший троллинг в тот день был доставать его вопросом "кто из наших проиграл — русские или португалы"? Кстати, после того как Москва встречала Роналду (и каково было футболистам понимать, что вместе с ним идёт реальный уровень соревнований), стало понятно, что концерт отыграли по полной.

Если играют "на сцене" такие люди, как Роналду, ваш "рок-фест" уже очень удался. Планка понятная каждому, даже мне и таким, как я, — футбольно глухим.

А тут ещё подоспели оценки и мнения, причём со стороны гостей. Трогательное письмо капитана немцев Дракслера вообще удивило — что-то я вообще никогда не читал таких писем: "Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность. Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за всегда присутствующее чувство безопасности".

Кто-кто? Российские фанаты? Вообще-то, я читаю всю основную зарубежную прессу каждый день, и у меня краем глаза создалось впечатление, что наши футбольные фанаты — это что то вроде ИРА, эдакая парамилитарная структура, которая ездит по всем матчам и затевает мордобой с поляками, англичанами и прочими союзниками.

А тут надо же — письмо, "чувство безопасности". Ну, так как мы теперь воочию убедились в отношении ведущих СМИ к России, то я склонен верить человеку, которому врать вообще незачем, — капитану немецкой сборной. Говорят, кстати, что они очень круто выступили. И что, видимо, эти молодые львы скоро отрастят и когти, и клыки. И тогда будет всё ещё круче. Show must go on.

Кстати, о шоу. Понятное дело, что люди, которые уже давно работают на то, чтобы у России отнять чемпионат мира, потому что она априори плохая, во всём виновата и вообще не нравится, очень ждали провала Кубка конфедераций. Вот чтобы всё было ужас-ужас-ужас. Чтобы крокодил не ловился и не рос кокос. Вот именно эти люди запускали "расследование" по поводу того, что ЧМ русские получили за взятку. Ну что, на этой неделе, как я понимаю, обломались. Крах кубка — это был ещё один козырь. Мог бы быть. Но тоже облом. От сборных и их руководителей только благодарность за отличную организацию. Наверное, им тоже проплатили в биткоинах страшные русские хакеры из нижних чинов.

Я не знаю, как там с точки зрения собственно шоу-бизнеса. Но тут пишут, что по посещаемости, оказывается, Кубок конфедераций, который только что закончился в России, — один из лучших за всю историю кубка.

Оказывается, народ соскучился по качественному зрелищу — а его дали по полной. Древнеримский Цезарь тоскует — хлеба дали, зрелищ тоже, что делать цезарям?

Тут наши друзья англичане, которые никак не могут забыть фанатский позор во время "битвы при Марселе", решили пойти проторенной тропой — русская сборная вся на допинге, бла-бла-бла. Секс, драгз и рок-н-ролл. И опять облом. Потому что ничего не подтвердилось. Во всяком случае, на сегодняшний день. Но мы-то знаем, как работает пропаганда, главное — прокукарекать, а там хоть трава не расти, как говорила моя донецкая бабушка Надежда Ефимовна.

Да нет, понятное дело, парни, просто русские так замучены летними морозами, балалайками, медведями и реновацией, что они все ломанулись на футбол, потому что, как говорил классик: "Футбол — это театр маленького человека". Луч света в тёмном царстве.

Ну, хотите так думать — ради бога. Но мы-то знаем, что всё на самом деле по-другому. Пойду-ка я напишу Роналду пару эсэмэсок за то, что порадовал моего внука прямо на московской гостеприимной земле.